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أميركا وإسرائيل تعقدان اجتماعا الاثنين بخصوص رفح

3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأحد، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أنه من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعا عبر الإنترنت الاثنين، لمناقشة اقتراحات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن المصادقة تمت على خطط لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وإخلاء المدنيين.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، أنه "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح، وسندخلها بشكل مؤكد".
وتابع أن "الضغط العسكري والمرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح" المحتجزين الإسرائيليين.
وأوضح أن الدعوة لانتخابات خلال الحرب الإسرائيلية على غزة دون تحقيق انتصار فيها "سيؤثر على المفاوضات".

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