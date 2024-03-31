جيش الاحتلال ينسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء
التاريخ
3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة، بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.
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