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جيش الاحتلال ينسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء

3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة، بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.


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