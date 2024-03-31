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عن متوازيات لا تلتقي

3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خطان متوازيان لا يلتقيان لكن مؤشر اتجاههما نحو هدف واحد يستهدف فكرة ومفهوم الدولة في الأردن.
غير المقلق في الموضوع أن كلا المتوازيين حضوره باهت في الحقيقة وعلى الأرض، رغم كل الصوت المرتفع والضجيج العالي، لكن تبقى كلفة استمرار حضورهما عالية على المدى البعيد.
كلاهما متفق "بدون توافق عضوي" على رفض فكرة الدولة المدنية القوية ذات المؤسسات وحكم القانون والدستور في الأردن.
الأول، هو التيار الإسلامي الذي يقوم دوما بتغليب أيدولوجيته الدينية والتي يحاول ترسيخها كحالة "مقدسة" لا يمكن المساس بها ويعلو بها على فكرة الدولة – أي دولة- ومواطنيها، ورغم تلك المرجعية الدينية لديه إلا أن هذا التيار كان دوما الأمهر في البراغماتية السياسية والانعطافات المدروسة والدوران حين اللزوم للنجاة. وهو تيار منظم جدا بحكم الخبرة التاريخية في العمل الطويل وعابر للقارات وملتزم "رغم اتقانه لغة التكنولوجيا العصرية" بمعالم الطريق التي رسمها عرابه التاريخي سيد قطب في النصف الأول من القرن الماضي.
هذا التيار يمارس السياسة بتنظيماته المختلفة تحت مظلة مرجعية واحدة، ومتمكن – بحكم ذات خبرة العمل السري- من تشكيل ميليشياته المقاتلة التي تطورت إلى أذرع عسكرية منظمة "ومقلقة".
وجد هذا التيار فرصته التاريخية لأول مرة عام 2009 مع استراتيجية إدارة أوباما الكارثية التي حاولت "شرعنة" حضور التيار الإسلامي وخروجه من "دائرة الحصار" إلى فضاءات العلن كشريك سياسي كامل الأهلية في انتخابات دول لا يؤمن التيار أساسا بمفهوم الدولة المدنية فيها.
اليوم، هناك قرار دولي متفق عليه بمحاصرة هذا التيار وتحجيمه والقضاء على أذرعه العسكرية.
المتوازي الثاني، الذي يسير بنفس الاتجاه معاديا "بطبيعته" لدولة القانون والمؤسسات والعدالة، وبطبيعته أيضا لا يمكن أن يلتقي مع المتوازي "الإسلامي" هو تيار الوطنية المتعصبة "الشوفينية" بأضيق حدودها كحالة حماية للمكتسبات، وهي مكتسبات لا يمكن تحقيقها أو جنيها بالقوانين العادلة والمنصفة، ولا بفكرة المواطنة المتساوية.
هذا التيار يرى في الدولة حاضن رعاية، لا حالة تنظيمية عليا وسامية للمجتمع، ومع تخلي الدولة "بالضرورة الحتمية" في الأردن من دورها الريعي فإن الخوف من خسارة المكتسبات القادمة من رحم "الريعية" ستجعل هذا التيار مقاوما حتى اللحظة الأخيرة لما هو ضرورة في عالم اليوم: دولة المؤسسات والقانون.
بين المتوازيين، هناك تيار موجود وحاضر وصوته يرتفع مع الفرص التي يمكن انتهازها ويخفت حد الصمت الكامن حين لا يرى الفرصة حاضرة هو تيار ورثة "الفصائل الفلسطينية" وهذا لا علاقة له بالأصول والمنابت العائلية بقدر ما هو بقايا إرث لا يرى للأردن استحقاقا أن يكون دولة، وتلك من مخلفات تراث منظمة التحرير الفلسطينية التي انتهت فعليا بسلطة بائسة متلاشية خسرت حتى "سجادة الاستقبال الحمراء" ومحشورة في مقاطعة صغيرة في مدينة رام الله.
حول المتوازيان وما بينهما من "إرث فصائلي بائس" هناك أغلبية كبيرة لا ضجيج لها ولا صوت، وفيها غضب وقهر ومعاناة عيش يومي وتطلعات وطموحات فردية وجماعية مختلفة ومتباينة، وهي من شتى الأصول والمنابت، تسعى لأن تكون حاضنتها دولة مؤسسات وقوانين، وهي متعددة الآراء والأطياف والمعتقدات في كل شيء، لكنها تؤمن أن الدولة للجميع من خلال المواطنة الحقيقية لتلك الدولة التي أنهت مئويتها الأولى محاصرة بمتوازيات انتهت وبقيت الدولة مستمرة.

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