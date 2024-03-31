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ما هو المطلوب من الأردن؟

3/31/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ستة أشهر من أشهر العدوان على غزة لم يترك للأردن وسيلة لمساندة أهل غزة والتصدي للعدوان والرواية الإسرائيلية وتقديم العون الإنساني والسياسي والدبلوماسي واتخاذ إجراءات ضد الاحتلال والضغط على الدول المؤثرة بل الحليفة لإسرائيل إلا وفعله الأردن وقيادته وما تزال تلك الجهود لم تتوقف.
الأردن لم يكذب على أحد ولم يدع ما ليس في قدرته ، لم يتحدث عن اجتياح تل أبيب ولا عن صواريخ بأسماء مختلفة كما فعل حلفاء حماس وعندما كان العدوان انكفأت هذه الدول تبحث عن مصالحها مع أميركا ولم تقدم لغزة حتى شوال طحين، ودول أخرى صعدت ضد إسرائيل إعلاميا لكنها حافظت على مصالحها مع إسرائيل بما فيها المصالح الاقتصادية وهي دول من التي تفتح أحضانها لحماس.
الأردن دولة وليس قسم من أقسام أي تنظيم، له معادلاته ومصالحه، وله شعب يجب أن تحافظ الدولة على حياته الطبيعية في موازاة موقف صادق مع الأشقاء وتضامن حقيقي، والأردن لن يرمي دولته وشعبه في مغامرات لمصلحة أي تنظيم أو مغامرين.
الأردن لم يقصر مع الأشقاء وبادر إلى كل طريق يغيثهم برا وجوا، وما يزال يعمل لوقف الحرب، والسؤال ما هو المطلوب من هذا البلد، وهل ما فعله آخرون حتى من حلفاء حماس وحاضني الإخوان من العرب والعجم أكثر مما فعله الأردن.
حتى الضفة الغربية الجزء الآخر من حدود 67 ليس فيها حراك تضامني اكثر من مدن الاردن، ولم نسمع فيها مظاهرة من حماس وإخوان فلسطين تطالب السلطة بوقف التنسيق الامني، أو تطالبهم بفتح حدود الضفة مع غزة لطوفان بشري مقاتل ضد الاحتلال، وحتى سورية من محور المقاومة لم تفتح حدودها للجماهير للهجوم على إسرائيل، ولم يناشد بعض قادة حماس الشعب السوري وأبناء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية لإغراق الشوارع بالتظاهر وشتم الجيش السوري أو بشار الأسد، وكذلك الحال مع كل الدول حتى التي يقيم فيها قادة حماس لم نشهد مظاهرة وليس هجوما على إسرائيل فلماذا الأردن؟
القصة ليست أسرارا لكنها محاولة للضغط على الأردن وإرسال رسائل بأن من يملك الشارع ويجعل المتظاهرين يهتفون لفلان أو علان هم التنظيم ومن يوجهه من الخارج، وانهم أصحاب سطوة في الأردن.
وثانيا يريدون الضغط على الأردن لإعادة علاقة حماس مع الأردن من أمنية إلى سياسية، وأن تفتح لهم أبواب عمان حيث الحاضنة التنظيمية والديمغرافية والاستعراض، أو إشعال الساحة السياسية كما نرى الآن.
الرسائل خاطئة ومن يخطئ في الحساب يدفع ثمنا، بل ان كل ما يجري يعزز القناعة بصحة النهج الأردني بإدارة معادلته مع القوى الفلسطينية.
من يستغلون صدق مشاعر الأردنيين مع غزة ليسوا معنيين بغزة بل بمكاسب سياسية تخصهم، واستقواء على دولة تملك خبرة في إدارة مثل هذه الحالات.

MENAFN31032024000072011014ID1108042165

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