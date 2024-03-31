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فهم المسألة وتحديد المسار!

3/31/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ولا في مرحلة من مراحل هذا الصراع القائم على مدى خمسة وسبعين عاما إلا وكان الأردن معنيا بشكل مباشر في بدايات ونهايات جميع التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية، وعاشتها المنطقة، مرتبطة بالصراع الأشمل والأوسع أو بالتغيرات والصراعات السياسية الداخلية في معظم دول المنطقة، وخاصة تلك التي تركت أثرها على الأردن بحكم الجوار .
كان يوم السابع من أكتوبر الماضي حدثا غير عادي، قلب كل الموازين، وأعاد الصراع إلى نقطة البداية، وأشغلت تداعياته العالم كله، وإن كان المحرك الأهم للمواقف الدولية هو أسلوب الإبادة الجماعية الذي تنتهجه حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفه في قطاع غزة، فضلا عن الحسابات الأخرى المتعلقة بنفط المنطقة وممراتها المائية، وغير ذلك كثير مما يرتبط بالتوازنات الإقليمية والمصالع الدولية.
ما من دولة تفهم هذه المسألة بكل تعقيداتها مثلما يفهما الأردن، أولا لأنه الأكثر ارتباطا بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وثانيا لأن تلك القضية غير منفصلة عن مصالحه العليا وأمنه واستقراره ومستقبله، وثالثا لأنه صاحب موقف ورؤية واضحة فيما يتعلق بمقترحات الحلول التي من شأنها إقرار عملية سلام تمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف، وتفضي إلى حالة من الاستقرار والتعاون الاقتصادي تلبي مصالح جميع دول وشعوب المنطقة.
استطاع الأردن من خلال التحرك السياسي الذي قام ويقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن خلال الدبلوماسية التي مورست على درجة عالية من القوة والتأثير أن يحدد مسارات التعامل مع هذه الحالة الراهنة بكل تفاصيلها المأساوية والمؤلمة، بل وأن يرتبها من حيث التسلسل الزمني لإثبات وجهة نظره المتصلة أصلا بسلسلة من التحذيرات التي أطلقها جلالته في جميع محادثاته مع قادة العالم، وقي كل المحافل الدولية، وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن بقاء هذه القضية من دون حل يعني أن احتمالات انفجار الأوضاع في فلسطين وفي المنطقة ستظل حاضرة في كل وقت!
والآن، وبعد كل هذه التراجيديا التي يعيشها الشعب الفلسطيني فقد حدد الأردن المسار نحو والضغط بكل ما يتسطيع من قوة الإقناع لوقف الحرب أولا، ومن ثم الخوض في التفاصيل وليس العكس مما يطيل أمد التفاوض، كما هو حاصل الآن بشأن الأسرى، وغيرها من النقاط التي تحتمل الأخذ والرد، وفي الأثناء تمكن الأردن من أن يدل الجميع على مسار المعونات والمساعدات من خلال الإنزال الجوي متلافيا الإجراءات الإسرائيلية من البر والبحر، وكاسر كل الحواجز والعراقيل التي تحول دون إغاثة أهل غزة من الجوع والعطش والدواء.
الأردن في هذه المسألة وفي كل مسألة هو الدولة بنظامها وسلطاتها ومؤسساتها وشعبها، ولا شك أن أي محاولة لإحداث خلل ما في هذه المنظومة هو خطأ فادح جدا، وسبق أن اتفقنا في هذه المرحلة الهامة من عملية التحديث السياسي التي نعيشها منذ إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين على أن نساهم في بناء الموقف الذي يضمن العلاقة ما بين الرسمي والشعبي من منطلق الفهم والوعي والموقف الموحد تجاه تلك القضية، وتجاه كل ما قد يترتب عليها من احتمالات أو مفاجئات.
وفي اعتقادي أن الأحزاب الوطنية الحديثة قد عملت بجدية ونشاط على فهم المسألة من زاوية أن هذه الحرب قد تطول، وقد تتطور إلى حروب أوسع، وأن المطلوب الآن هو تحصين الأردن أمام كل الاحتمالات والتحديات، ولكن يبدو أنها الآن بحاجة إلى التعبيرعن هذا الفهم بتحويله إلى موقف صارم، والتعبير عنه بصوت أعلى، وفعل أدق وأعمق تأثيرا في مجريات الحالة الراهنة، وما قد يعقبها من تطورات أو تحولات!

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