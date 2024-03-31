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مجلس النواب.. شوط إضافي أم رحيل؟!

3/31/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اليوم الأول من نيسان (أبريل)، يدخل مجلس النواب الأمتار الأخيرة من عمر دورته العادية الأخيرة والتي تنتهي دستوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي، حيث يكون المجلس قد عقد ثلاث دورات عادية وواحدة غبر عادية، ومن المرجح أن تكون الجلسة النيابية التي يفترض عقدها اليوم الأخيرة في عمر الدورة.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن عمر المجلس أربع سنوات شمسية إلا أن مواد أخرى في الدستور، تضمنت إمكانية حله قبل انتهاء السنوات الأربع والتي تنتهي في العشرين من تشرين الثاني من العام الحالي، وفي كل الأحوال فإن العام الحالي ضمنيا هو عام (انتخابات نيابية) جديدة ومختلفة شكلا وترشيحا، وهي الانتخابات التي سيتم فيها تجربة قانون انتخاب جديد تضمن كوتة حزبية صريحة وتوسيع الدوائر الانتخابية وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 138 نائبا من بينهم 41 نائبا حزبيا.
الدستور بطبيعة الحال يسمح للملك حل مجلس النواب في أي وقت وزمان، ونص على الدعوة للانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس بأربعة أشهر أي أنه يمكن إجراء الانتخابات في الفترة ما بين 20 آب (اغسطس) المقبل وحتى العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر)، والدستور ينص أيضا على إلزامية إجراء الانتخابات خلال أربعة اشهر من تاريخ حل مجلس النواب أي أنه في حال تم حل المجلس بعد انتهاء دورته الأخيرة مثلا في بدايات آيار (مايو) فإن ذاك يعني إجراء الانتخابات قبل بدايات أيلول (أكتوبر) المقبل وهكذا دواليك، ما يعني أنه طالما تم حل المجلس فإنه وجب منح فترة زمنية مقدارها أربعة اشهر لإجراء الانتخابات، وتلك الفترة هي حاجة الهيئة المستقلة للانتخاب بين إعلان الترشح والطعون والدعاية الانتخابية، فذاك يحتاج رقميا لما مقداره 105 أيام.
تلك المعطيات جميعها ليست بعيدة عن ذهن صانع القرار، يضاف لها معطى جديدا أن الحكومة في حال حل مجلس النواب قبل تاريخ 20 تموز؛ فإنه يتعين عليها الاستقالة، وفي حال حل مجلس النواب بعد ذلك فإن خيار بقائها ورحيلها بيد الملك، فالدستور يلزم الحكومة الرحيل لو حل المجلس قبل انتهاء مدته بأربعة أشهر، وفي حال حل المحلس خلال الأشهر الأربعة المتبقية من عمر المجلس يمكنها البقاء.
ذاك يعني أن مصير الحكومة والنواب تحدده الأيام المقبلة خاصة أن تاريخ انتهاء الدورة يأتي خلال عطلة العيد، ما يرجح صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية قبل ذاك التاريخ، وبعد العيد يتم الاحتكام للخيارات التي يمكن أن يذهب إليها صاحب القرار.
الحكومة بطبيعة الحال تحبذ وتأمل عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة إذ إن عقد الاستثنائية سيضعها في مكان أقرب بكثير من منطقة الأمان الدستوري الذي لا يلزمها الاستقالة في حال حل المجلس، وكما أن خيار تمديد الدورة ليس خيارا مستبعدا، فالملك يملك ذاك الحق وهو أيضا خيار يمُكن المجلس من البقاء حتى عيد الأضحى على أقل تقدير والانتهاء من مناقشة كل القوانين الموجودة في أدراجه.
مجمل القول؛ خيارات كثيرة متاحة أمام صاحب القرار، ملخصها أولا: فض الدورة وحل المجلس بعد عطلة العيد ما يعني إجراء الانتخابات في تموز أو آب المقبلين، ثانيا: تمديد عمر الدورة وحل المجلس بدايات تموز ما يعني إجراء الانتخابات بين تشرين الأول والثاني، ثالثا: عقد دورة استثنائية بقوانين معينة وحل المجلس نهايات آب ما يعني إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، رابعا: الإبقاء على المجلس حتى انتهاء عمره الدستوري ما يعني إجراء الانتخابات في آذار من عام 2025، خامسا: التمديد للمجلس الحالي وهو خيار بعيد التحقق وخاصة أن جلالة الملك أكد على إجراء الانتخابات في مواقيتها.

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