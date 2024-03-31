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تصنيع الأزمات وكلفتها في الأردن

3/31/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنا وغيري مع فلسطين، عقيدة وحياة، ومع قطاع غزة، ولا نحب إسرائيل، ونريد قطع العلاقة معها، ونصنفها عدوا، وأرشيفي وأرشيف غيري يشهد على أن هذه مواقف مكتوبة.
المرء لديه موقف لا يعتذر عنه، ولا عن غيره، حتى لا يتم استدراجنا إلى مساحات التبرير، حين نتحدث عن الأردن، حيث لا معقولية أبدا لحالة توزيع شهادات الوطنية، أو سلبها.
قيل مرارا أن اشتعال النار في بيت شقيقك التوأم الذي يجاورك في بيته أيضا، تفرض عليك الوقوف معه، ومحاولة إطفاء النار، ولا تكون مساندته بإشعال بيتك أيضا، ولا فتح نوافذ بيتك لدخول ادخنة الحريق اليه، وهذه قاعدة اخلاقية لا يختلف عليها اي شخص عاقل او منطقي.
هذه الأيام هناك حالة تصعيد متدرج في الأردن، وكأن المطلوب جر الأردن الى حالة الحرب، من خلال تصنيع أزمة داخلية أردنية لاعتبارات مختلفة، على خلفية ملف غزة، هذا على الرغم من الأردن سمح منذ السابع من اكتوبر بالمسيرات والمظاهرات، وفقا لمعايير قانونية، وسمح بحملات الإغاثة الشعبية، وقام بجهود رسمية اغاثية لافتة للانتباه، بل ان الأردن كان أول من استطاع فتح ثغرة جوية لإنزال المساعدات، وصنع مسارا عالميا للاغاثة الجوية، وهو أيضا الذي أدار حملة سياسية عالمية على مستوى الاتصالات مع رؤساء الدول، والعواصم النافذة من أجل وقف الحرب، إدراكا منه لكلفتها، وخطرها الأمني والاستراتيجي على الأردن.
لماذا يكون الأردن حصرا في امتحان لا ينتهي طوال عمره يراد عبره إفشاله فيه كل مرة، ويتم إعفاء غيره من دول عربية وإسلامية من ذات الاسئلة، ويتم تحميل البلد الذي يواجه أزمات معقدة كل هذه الاثقال، وكأن المقصود تلطيخ سمعته، واستصغاره، ونقل النار اليه، في ظل مخططات علنية لليمين الإسرائيلي تستهدف الأردن، وتريد نقل الفوضى إليه، وحل مشكلة الضفة الغربية، وهذا لن يتأتى الا في حالة فوضى مفتوحة دموية.
هذا الاستهداف قد يتورط فيه البعض محليا بحسن نية أو سوء نية، لكن كلفته الإجمالية خطيرة جدا، في ظل اعتقاد البعض ان تثوير الأردن وخلخلته داخليا هو الحل لقطاع غزة، بالرغم من اننا نرى أن عمليات التثوير الشعبي لا تنجح للاسف داخل القدس، ولا في الضفة الغربية، ولا في فلسطين المحتلة عام 1948، بما يعني ان سيناريو التثوير في الأردن، مثير للاسئلة حقا.
مناسبة الكلام ما نراه يوميا، من تصعيد قد يأخذ البلد إلى مكان لا نريده أبدا، وهذا يفرض بكل صراحة التهدئة، وعدم الدخول في مواجهات، ووقف التخوين، وتصغير البلد، والتوقف عن محاولة افتعال ازمة داخلية، خصوصا، ان حق التظاهر مثلا مكفول، لكن دون تجاوزات، والتراجع عن تأسيس "نواة نارية" لازمة داخلية قد تتحول إلى محنة، من خلال تصرفات كثيرة.
كثرة تذهب بعيدا في الكلام وتتحدث عن وجود اجندات ومندسين وحملات الكترونية مدارة من الخارج، ووجود معلومات عن تعليمات لخلخلة الأردن داخليا، فهذه تعبيرات لا أريد مناقشتها، لانها تجلب كل مرة ردود فعل ناقدة، ولا يقبلها كثيرون، والأهم هنا ليس اللجوء إلى هذه الصياغات، بل التنبه إلى الكلفة الإجمالية على الأردن واستقراره، ولمن تصب منفعة أي خلخلة داخلية، مغطاة بحسن النية أو سوء النية، في ظل مخططات إعادة رسم كل الإقليم.
لا يمكن أن يكون تأزيم الأردن، أمرا مقبولا، ولا طبيعيا، لان العدو ليس الأردن، والعدو محدد وواضح، وكل المطالبات التي يتم طرحها طبيعية، وتم طرحها سابقا ومرارا، لكن ادارة المشهد يجب ان تحسب جيدا من سيكون المستفيد او الخاسر اذا انفلتت الأمور وخرجت عن السيطرة.
الفلسطينيون يعتبرون الأردن متنفسهم في هذه الدنيا، فمن هو العاقل تحت عنوان نصرة فلسطين يريد مد الحريق إلى هنا، فيما المقاومة الميدانية ذاتها داخل القطاع تدرك من هو عدوها، وهذا يفرض على الصعيد المحلي ان تقوم كل القوى بمراعاة التوقيت، وعقلنة المشهد، حتى يبقى الأردن آمنا، وحتى يتم إغلاق الباب في وجه التأويلات.
سؤالان متبقيان: هل يعقل أن يكون الانتقام من إسرائيل، بنقل المواجهة إلى الأردن، وهل يفهم بعضنا من جهة ثانية إكراهات الموقع الجيوسياسي للأردن، وكلفة هذه الإكراهات ؟.

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