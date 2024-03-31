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إرهاصات اجتياح غزة

3/31/2024 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ما تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجية تتواصل على القطاع بشكل مستمر بلا انقطاع، بالرغم من الجهود المضنية التي تبديها بعض الأطراف في المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، تتلاشى هذه الجهود برفض قاطع من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وإصرارها على دخول رفح والأصوات العالمية تتعالى لمنع دولة الاحتلال من القيام بعملية برية في جنوب القطاع، إلا أن الخطط قد وضعت للاستعداد إلى دخول رفح كما أوضح الإعلام الإسرائيلي ومكتب نتنياهو نفسه، فالعواقب لا يمكن تصورها إذا تم شن هجوم على رفح وأولها كارثة إنسانية فوق التصور، رفح منطقة مكتظة بالنازحين وهجوم إسرائيلي وشيك قد يجعل المنطقة تتجه إلى دوامة من عدم الاستقرار وزعزعة الأمن في الشرق الأوسط برمته، وهذا ما تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وصول وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة يشي بالقلق الزائد الذي يشعر به البيت الأبيض من اجتياح إسرائيلي لرفح، والذي سيكون بمثابة رسالة يحملها بلينكن إلى قادة الكيان الصهيوني، والادعاء بعدم وجود خطة ذات مصداقية لتأمين المدنيين الأبرياء في رفح تقدمها حكومة نتنياهو للإدارة الأميركية لا أساس لها من الصحة، فلو كانت إدارة بايدن تبدي أي جدية في لجم إسرائيل من الهجوم على رفح لفعلت، لكنها ضمنيا توافق على تلك العملية، المغزى في ذلك يكمن في خشية الإدارة الأميركية من تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة من قبل الأميركيين والذين في معظمهم من الجاليات العربية والإسلامية وبعض المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
اجتياح قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح يجعل العالم أمام اختيارات صعبة، أولها الحرج الذي سيشعر به البيت الأبيض وقادة الاتحاد الأوروبي أمام الأحرار في بلدانهم، تلك العملية رغم التأييد الذي تبديه معظم الدول الغربية، لكن وفق محددات وشروط ترغب بها الولايات المتحدة، إذن الخلاف ليس من عملية دخول رفح واستمرار الحرب، لكن في كيفية القيام بها فإدارة بايدن تريد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ثم القيام بعملية رفح من غير أن يعرض دولة الاحتلال إلى عزلة عالمية لا تستطيع الخلاص منها، ونتنياهو ومجلس حربه يرفضان الاتجاه الأميركي ويريدان حربا شاملة على حماس مهما كان الثمن.
لا يمكن للمرء أن يتصور مدى المعاناة التي سيكابدها أهالي رفح إذا تم الاجتياح الإسرائيلي والقيام بعملية عسكرية واسعة ضرب من ضروب الجنون لا يعرف نتائجها إلا الله.
إننا لا نأمل من أحد في هذا العالم المترامي الأطراف أن يقف في وجه آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة أميركياً وغربياً، إلا أن أملنا في الله أن يحفظ أهل غزة وينقذهم من بربرية الاحتلال الصهيوني.

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