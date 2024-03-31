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السياحة بعجلون تنتظر العيد لتجاوز الركود

3/31/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- رغم محاولات العديد من المشاريع بعجلون، خصوصا المطاعم والاستراحات السياحية، الخروج من حالة الركود خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك بالإعلان عن استعداداتها لاستقبال الدعوات الرمضانية، وخدمة إيصال الطعام للمنازل، إلا أن ذلك النشاط، وفق أصحابها، يبقى دون المأمول، ما جعلهم يبدأون التحضير للنشاط المتوقع خلال إجازة عيد الفطر القادمة لتعويض شيء مما لحقهم من حالة الركود خلال الصيام.
وأكدوا أن دخولات مشاريعهم انخفضت كثيرا خلال أيام الصيام، متوقعين أن تكون عطلة العيد، وعودة موسم التنزه فرصة لهم لتعويض خسائرهم وضمان دفع النفقات وأجور العاملين لديهم.
ويقول الناشط محمد القضاة إن أصحاب مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة في محافظة عجلون بدأوا بإعادة تأهيل وتجهيز مشاريعهم، لاستقبال الأفواج السياحية المتوقع قدومها للمحافظة خلال إجازة عيد الفطر، مؤكدا أن هؤلاء يعولون على حجم النشاط السياحي المتوقع خلال الفترة التي تلي شهر رمضان الفضيل، وتحسن الطقس، ما سيوفر لهم دخولا جيدة تضمن ديمومة مشاريعهم.
ويؤكد أبو هاشم بني نصر، وهو مالك مشروع استراحة ومطعم سياحي، أن المنشآت السياحية في المحافظة، من استراحات ومتنزهات ومطاعم ومنتجعات سياحية، بدأت خطة لاستقبال الأفواج السياحية التي ستشهدها المحافظة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، متوقعا أن تشهد مناطق المحافظة خلال عطلة عيد الفطر السعيد ارتفاعا بأعداد السياح الخليجيين والمحليين والأجانب، ما يستدعي عمل ترتيبات وتجهيزات استثنائية لاستقبال الزوار وتقديم كافة التسهيلات من أجل راحتهم والعمل على استقبالهم، لافتا إلى عدد من الحجوزات التي بدأت من الآن.
وتوقع مدير محمية غابات عجلون بشير عياصرة، أن نسبة الأشغال ستكون مرتفعة جدا في خدمات المبيت ومطاعم ومرافق المحمية الترفيهية، مبينا أن لدى المحمية برامج عديدة لاستقبال زوار المحافظة، حيث تتوفر فيها عديد من المرافق من المطاعم والعبارة الهوائية ومنطقة المغامرة إلى جانب المسارات السياحية وبيوت الصابون والبسكويت التي تشرف عليها المحمية وتشهد حركة نشطة، مبينا أن أكواخ المحمية تستوعب زهاء 100 زائر مبيت على الأقل.
وقال ليث الصمادي وهو مالك أحد المطاعم، إن الحركة السياحية في محافظة عجلون خلال عطلة عيد الفطر السعيد، ستكون نشطة، خصوصا في ظل الأجواء الربيعية، مؤكدا أنه يعمل لإعداد كافة التجهيزات والترتيبات للعيد السعيد وضمان تقديم خدمات مميزة للزوار.
وتؤكد نور شديفات، وهي مالكة منتجع، إنه يجري العمل على قدم وساق لاستقبال زوار المحافظة خلال عيد الفطر السعيد سواء من المحافظة والمحافظات الأخرى والسياحية الخليجية الأجنبية، مؤكدة وجود مرافق سياحية في المحافظة على درجة عالية من الكفاءة والتجهيز وتستقبل أعدادا كبيرة، لافتة إلى أن وجود التلفريك كمنتج سياحي جاذب، سينعكس على المناطق السياحية الأخرى في المحافظة، كما أن برنامج أردننا جنة سوف يساهم في تنشيط الحركة السياحية في المحافظة من خلال زيادة استقبال الزوار.
يذكر أن المحافظة تزخر بالمواقع السياحية والدينية في مار الياس وسيدة الجبل وقلعة عجلون الأثرية وأودية راجب وعرجان وكفرنجة ومخيم راسون وسد كفرنجة ومنطقة اشتفينا السياحية.
ويقول صاحب مخيم راسون السياحي، زهير الشرع إن العمل يجري حاليا لتجهيز المخيم، وليكن بكامل استعداده لاستقبال السياح والمتنزهين المتوقع توافدهم للمحافظة، مؤكدا أن المخيم أصبح يستقبل سنويا زهاء 20 ألف زائر سواء من أبناء المحافظة والأردنيين، وكذلك السياح العرب والأجانب، للتمتع بالإقامة والمبيت وتناول الطعام في أحضان الغابات، وممارسة بعض أنواع الرياضة كالتسلق والنزول عن المرتفعات والمسير، مشيرا إلى أن المشروع يوفر عددا جيدا من فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة.
من جهته، أكد مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة، أن المديرية أعدت بالتعاون مع مشاريع الاستراحات والمتنزهات والمطاعم السياحية خطة لاستقبال الأفواج السياحية التي ستشهد حركة نشطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وما بعدها، متوقعا أن المحافظة ستشهد ارتفاعا بأعداد السياح الخليجيين والمحليين خلال عطلة عيد الفطر، وارتفاع الحجوزات لدى محمية غابات عجلون والفنادق وغيرها من المنشآت السياحية.
وبين أن الحركة السياحية التي ستشهدها المحافظة، خلال فترة العيد يتوقع أن تشمل جميع المواقع الأثرية والمرافق السياحية والبيئية، كقلعة عجلون الأثرية ومحميتها وأودية راجب وعرجان وكفرنجة ومخيم راسون ومنطقة اشتفينا السياحية، مؤكدا أن المديرية تسعى لضمان تقديم خدمات سياحية مميزة للسياح في المحافظة، والتعاون مع الوزارة للترويج لمختلف أنواع السياحة الموجودة في المملكة، وعلى رأسها سياحة التنزه والسياحة الدينية والمهرجانات وسياحة المغامرة.

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