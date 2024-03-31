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تقاطع الشهيبي بالقويرة.. بؤرة خطرة تنتظر المعالجة

3/31/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة العقبة- يطالب أبناء منطقة الشهيبي التابعة للواء القويرة، والتي تبعد حوالي سبعين كيلومترا شمال شرق العقبة، بإنشاء نفق للسيارات عند تقاطع الشهيبي، الذي يعتبر بؤرة مرورية خطرة يجب معالجتها.
ويقول أبناء المنطقة إن التقاطع بين منطقة القويرة والطريق الصحراوي والشهيبي يشكل خطرا حقيقيا على حياة أبناء المنطقة، لا سيما وأن آلاف الشاحنات والمركبات تسلك الطريق يوميا، مؤكدين أن إنشاء نفق للسيارات هو أفضل الحلول ويجنبهم وحوادث السير المحتملة والارباك المتواصل على الطريق.
ويقول المواطن محمد النجادات أن منطقة الشهيبي تقع في شمال شرق منطقة القويرة في منطقة مرتفعة قليلا ويبلغ عدد سكانها حوالي 2000 مواطن تابعين للواء القويرة ويوجد شبكة طريق داخلية وجميعها تصل إلى الطريق الصحراوي الدولي، مؤكدا أن المواطن عندما يريد الذهاب إلى لواء القويرة يجبر على قطع الطريق الصحراوي معاكسا للسير في تقاطع خطير يربك السائق والمركبات الأخرى، مطالبا بايجاد حل لهذه المعظلة التي تواجه ابناء المنطقة منذ سنوات.
ويشير المواطن حسن المراعية أنه من الضروري إيجاد نفق للسيارات بين منطقة الشهيبي والقويرة لا سيما وأن هنالك أطفالا وطلاب مدارس ومراجعين للخدمات الحكومية في لواء القويرة يجبرون على سلوك الطريق الصحراوي، مؤكدا أن هنالك العديد من المطالبات في هذا الخصوص عند وزارة الأشغال العامة والإسكان وبلدية القويرة.
ويبين المواطن عبد الله العويضات أنه منذ عام 2009 وأهالي المنطقة يطرقون أبواب المسؤولين لإنشاء نفق أو عمل مخطط هندسي جديد للطريق، لتجنبهم كارثة حوادث السير التي وقعت وراح ضحيتها العديد من أبناء المنطقة.
وتعاني منطقة الشهيبي التابعة للواء القويرة من نقص كذلك في عدد من الخدمات لا سيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم.
وكان أهالي المنطقة قد رفضوا في العديد من المرات نقل ابنائهم لمدارس خارج المنطقة والتي يحدها الطريق الصحراوي خوفا وحرصا على ابنائهم من حوادث السير والدهس التي تشكل خطرا حقيقيا على ابنائهم في ظل عدم وجود حل للتقاطع الخطير في المنطقة وإيجاد حلول كفيلة تضمن سلامة ابنائهم من الذهاب إلى منطقة القويرة.
ويشير أهالي المنطقة أنهم استنفذوا كافة طرق الحوار مع الجهات المعنية لإنشاء نفق أو جسر على التقاطع الخطر، يخدمهم ويجنبهم حوادث السير.
ويبين السائق ثائر النعيمات أنه وبعد طريق المطار في منطقة القويرة يتفاجأ بالسيارات التي تمشي على الطريق المحاذي معاكسة للسير في تحدي صارخ لقانون السير للمرور إلى المنطقة المقابلة، لافتا أن الطريق الصحراوي يفصل منطقة الشهيبي عن لواء القويرة وهذا ما يعانيه سائق الطريق الصحراوي بتداخل كبير للسير عند تقاطع وبداية لواء القويرة والمفصول بجزيرة وسطية.
وما يزيد الأمر سوءا في منطقة القويرة هو السير القادم من عمان باتجاه القيبة وعلى طريق المطار وهو خط سير دولي غير مفصول بجزيرة وسطية ويفتقر للإنارة والشواخص التحذيرية، ويتفاجأ السائق بوجود جزيرة وسطية عند مدخل لواء القويرة وحركة مركبات ابناء المنطقة للعبور إلى منطقة الشهيبي والعكس.
بدوره، بين مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن هناك العديد من المطالبات بإنشاء نفق لسكان منطقة الشهيبي التابع للواء القويرة، مؤكدا أنه وبعد الاطلاع على حيثيات تنفيذ المطلب تبين انه لا يمكن تنفيذ نفق على رأس مدخل لواء القويرة بسبب أن طريق القويرة ويسمى طريق المطار تستخدمه القوات المسلحة الاردنية كمطار للطوارئ، لذا لا يمكن اقامة جسر معلق أو نفق، مشيراً أنه من بعد منطقة الشهيبي بحدود 1.5 كلم، يوجد نفق، وبإمكان المواطنين وسكان المنطقة استخدامه والابتعاد عن منطقة بداية القويرة وحماية ابنائهم وسالكي الطريق من مخاطر الحوادث القاتلة.

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