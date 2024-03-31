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بعد العبث بإنارته.. مدخل منشية الغور بظلام دامس منذ 4 سنوات

3/31/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- ما يزال طريق ومدخل منطقة المنشية في لواء الغور الشمالي، من دون إنارة بعد أن تعرضت أعمدة الكهرباء ولوحات الإنارة للعبث والتخريب قبل حوالي 4 سنوات، في وقت يثير بقاء الحال على ما هو عليه استياء الأهالي، الذين أكدوا لـ"الغد"، أن عدم إنارة المدخل يبقي خطر وقوع الحوادث قائما.
ويبدأ طريق مدخل منطقة المنشية من إشارة معاذ بن جبل، ويمتد لغاية المنشية وبداية منطقة وقاص على طوال 12 كلم.
وقال مستخدموا الطريق، إن إنارة الطريق يعد أمرا ضروريا كونه طريقا حيويا يعبره عدد كبير من المركبات بمختلف الأحجام، سواء في ساعات النهار أو المساء والليل، لا سيما أن المزارعين يسلكونه بكثافة لنقل محاصيلهم بين وادي الأردن والعاصمة عمان، وكذلك الأمر بالنسبة لزوار مناطق الأغوار القادمين من مختلف مناطق المملكة، مبدين خشيتهم من استمرار الطريق بلا إنارة بعد أن تعرضت إنارته للتخريب من قبل عابثين.
ويقول المواطن محمد البشتاوي، إن مواصفات الطريق ممتازة، وإنارتها في السابق ساهمت في تخفيف الحوادث المرورية وحوادث الدهس في المنطقة، إلا أن عمليات العبث بالانارة التي حدثت، أدت إلى عودة الظلام الدامس في المنطقة.
وطالب البشتاوي بضرورة العمل على إعادة إنارة الطريق، مشيرا إلى أن ترك مدخل جسر المنشية الواقع ضمن الطريق على حالة من دون إنارة؛ قد يؤدي إلى وقوع العديد من حوادث الدهس، وخصوصا أن المنطقة تشهد حركة سير نشطة.
وقال المواطن علي التلاوي إن عدم إنارة الطريق من شأنه أن يكون عاملا أساسيا في وقوع حوادث السير على امتداده، خاصة في الأجواء الاستثنائية خلال فصل الشتاء، مبديا خشيته من بقاء الطريق بلا إنارة أو التأخر في صيانة ما تم تخريبه.
ويتفق المواطن خالد الرياحنه مع ما ذهب إليه التلاوي بشأن خطورة الطريق في حال استمرار أو تأخر إنارته، مضيفا أن ذلك مدعاة لوقوع حوادث سير، لا سيما أن الطريق تسلكه الشاحنات والآليات الثقيلة.
ويرى المواطن خالد ابو صهيون، أن العديد من شوارع الرئيسة وأخرى تخدم الأحياء السكنية، في المناطق التابعة لبلدية معاذ بن جبل تكاد تخلو من أي وحدات إنارة، وإن وجدت فهي معطلة وتحتاج للصيانة، لافتين إلى ضرورة زيادة وحدات الإنارة بشكل كاف وتبديل المتعطل منها لكي يسهل على المواطنين التنقل خلال ساعات الليل.
وأضاف، أنه لولا الإنارة التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام محالهم، وبالذات في الوسط التجاري في منطقتي المنشية ومداخلها، لانعدمت الإنارة وتحول السوق وشوارعه إلى ظلام دامس، لافتا إلى أن غالبية أصحاب المحال التجارية يضطرون لتعزيز الإنارة أمام محالهم لتعويض النقص الحاصل بوحدات الإنارة التي من المفترض أن توضع بشكل مناسب وكاف على طول الشوارع وبين الأحياء السكنية.
وأشار أحمد البشتاوي من سكان منطقة المنشية إلى أن السائر بالمنطقة يلاحظ وبشكل واضح غياب الإنارة رغم أن المنطقة حيوية ويعبرها شارع دولي يربط بين معبرين (وادي الأردن والشيخ حسين)، كما أن المنطقة تعد من مناطق الجذب السياحي، ما يستوجب الاهتمام بها بشكل أكبر ومن بين ذلك تعزيز وحدات الإنارة فيها.
ووافقه بالرأي المواطن علي الدبيس، الذي لفت إلى أهمية زيادة وحدات الإنارة في المنطقة، خاصة الشوارع الرئيسة والوسط التجاري، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في عمليات صيانة الوحدات التي تتعطل وعدم إهمالها لمدة طويلة قد تمتد لأسابيع.
ولفت إلى أن الإنارة الجيدة في الشوارع تجنب المواطنين من التخبط في المسير ليلا، بما يدعو إلى زيادة الوحدات، إلى جانب الاستمرار في صيانتها من خلال تغيير المصابيح التي تتعرض للعطب.
بدوره، أكد مصدر من بلدية معاذ بن جبل أن البلدية والبتعاون مع مديرية الأشغال كانت أنهت عملية إنارة وتزين مدخل المنشية في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2020، ولكن تعرض المدخل بعد مدة قصير للعبث، وتم سرقة حبال الإنارة والزينة، كما تم الاعتداء على الأعمدة القوسية والعبث بأعمدة الكهرباء أيضا.
وفي وقت يقر المصدر أن المدخل ومعه الجسر الواقع على بداية الطريق الممتد باتجاه المنشية يعاني من غياب الإنارة، لم يفصح ما إذا كان هناك أي عمليات صيانة قربية لما تم تخريبه قبل 4 سنوات.

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