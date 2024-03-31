رجل أعمال كندي يعتزم شراء منصة Tiktok

(MENAFN
- Al Watan) يعتزم كيفن أوليري رجل الأعمال الكنديّ، ومقدم النسخة العالمية من "شارك تانكس"؛ شراء منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، حسب ما ذكره موقع "إنفستنج".
وكشف "أوليري" عبر بودكاست Web3 Deep Dive، أنه سيطبّق ميزات الأصول الرقمية في "تيك توك" بشكلٍ قانونيّ، فور تنفيذ عملية الشراء.
وتابع: "أظن أن استخدام أنظمة الدفع الرقمية في منصةٍ مثل تيك توك قد يوفّر بلا شك إمكاناتٍ كبيرة"، مضيفًا أن تيك توك أصبحَ ظاهرةً عالميةً، ما سيوفر للكثير من المستخدمين حول العالم سهولة الوصول للعملات الرقمية لإجراء عمليات التحويل بين البلدان.
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