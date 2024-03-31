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رجل أعمال كندي يعتزم شراء منصة Tiktok

3/31/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتزم كيفن أوليري رجل الأعمال الكنديّ، ومقدم النسخة العالمية من "شارك تانكس"؛ شراء منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، حسب ما ذكره موقع "إنفستنج".
وكشف "أوليري" عبر بودكاست Web3 Deep Dive، أنه سيطبّق ميزات الأصول الرقمية في "تيك توك" بشكلٍ قانونيّ، فور تنفيذ عملية الشراء.
وتابع: "أظن أن استخدام أنظمة الدفع الرقمية في منصةٍ مثل تيك توك قد يوفّر بلا شك إمكاناتٍ كبيرة"، مضيفًا أن تيك توك أصبحَ ظاهرةً عالميةً، ما سيوفر للكثير من المستخدمين حول العالم سهولة الوصول للعملات الرقمية لإجراء عمليات التحويل بين البلدان.

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