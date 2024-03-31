أم تلد توائم بفارق 22 يوما

(MENAFN
- Al Watan) ولدت أم في مدينة مانشستر البريطانية توأما بفارق 22 يومًا وذلك بعد انفجار المشيمة لديها بشكل غير متوقع.
وأعربت الأم التي ولدت توأمها بشكل مدهش بفارق ثلاثة أسابيع، وفي مستشفيين مختلفين، عن حزنها بعد أن نجا واحد فقط.
وكانت كايلي دويل، من مانشستر، حاملاً في الأسبوع 22 ونصف فقط عندما انفجر كيس الماء (المشيمة) لديها بشكل غير متوقع.
وقضت السيدة البالغة من العمر 22 عامًا خمسة أيام تحت المراقبة الدقيقة في مستشفى رويال أولدهام قبل أن تلد بشكل طبيعي. لكن ابنها آرلو لم ينج.
وأخبر المسعفون دويل أن توأمها الثاني من المتوقع سيلد ((في غضون الساعتين المقبلتين))، لكنهم أصيبوا بالحيرة عندما توقفت انقباضاتها. وحذروا من أنه من المحتمل أن يموت. وبعد خمسة أيام من عدم الحركة، أُعيدت دويل إلى منزلها.
وبشكل لا يصدق، بعد 22 يومًا من ولادة آرلو، تم ولادة أسترو عبر عملية قيصرية في مستشفى سانت ماري القريبة ونجا رغم كل الصعاب. كان وزنه 2 رطل، أي أقل بقليل من كيس سكر يزن 1 كجم.
وتعتقد دويل، التي حدثت محنتها في عام 2021، أنها تحمل الرقم القياسي لأطول فترة منفصلة لولادة توأم في إنجلترا.
وقالت: ((بعد صدمة ولادة طفلي الأول، شعرت بالذهول عندما قالوا إنني أستطيع العودة إلى المنزل)).
وأضافت ((لقد تم تعيين طبيب لي من قبل مستشفى مختلف، وقمنا بإجراء فحوصات يومية بين الولادات. في كل يوم يمر، كان يقول إنه حقًا لا يستطيع تصديق ذلك)).
وأضافت دويل: ((عندما وصل أسترو، لم أستطع أن أصدق أنه بقي على قيد الحياة طوال تلك الفترة)).
وقالت دويل إنها لم تواجه أي مضاعفات حتى عانت من آلام المخاض في 15 مارس.
وأضافت: ((كنت على علم بجميع الأخطار التي تصاحب إنجاب التوائم)). ((لقد دفعت حتى مقابل مواعيد الطبيب العام الخاصة لأنني كنت قلقة للغاية بشأن المضاعفات)). عندما وصلت إلى الأسبوع 22 ونصف، كنت في السرير حرفيًا وشعرت بأسوأ ألم في حياتي كلها.
((لم أكن متأكدة مما كان يحدث، لذلك ذهبت إلى المرحاض في الطابق السفلي، وانفجر كيس الماء لدي)).
وبعد ولادة آرلو، الذي كان وزنه 1.1 رطل فقط (0.5 كجم)، أخبر الأطباء دويل أن جلطة دموية في مشيمته هي السبب المحتمل.
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