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قتل طفلة يثير أزمة بالمكسيك

3/31/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقفت السلطات المكسيكية ثلاثة مشتبه بهم في جريمة قتل فتاة تبلغ ثماني سنوات، بعدما أعدم حشد غاضب في مدينة تاكسكو السياحية في جنوب البلاد امرأة متهمة بارتكاب الجريمة.
وقال ممثلو الادعاء في ولاية غيريرو في بيان إن رجلاً وقاصراً أوقفا السبت "بتهمة قتل فتاة"، إلى جانب رجل آخر أوقف في اليوم السابق بتهمة مماثلة.
وذكرت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن أحد أقارب الفتاة أن أسرتها تلقت مكالمات هاتفية من مجهول تطلب فدية بعد اختفائها الأربعاء.
وأغلق السكان الخميس أحد الشوارع الرئيسة في تاكسكو التي تستشري فيها عصابات الجريمة المنظمة، بعد العثور على جثة الطفلة على طريق سريع.
وكانت مقاطع مصورة بكاميرات مراقبة انتشرت في وقت سابق تُظهر المشتبه بهم وهم يضعون حقيبة سوداء في صندوق سيارة، ما أثار شكوكاً في أنها تحتوي على جثة الفتاة.
وتجمّع حشد غاضب خارج منزل كانت فيه امرأة ورجلان، مطالبين بالعدالة. وسحبوا الثلاثة إلى الخارج وسكبوا عليهم البنزين وضربوهم بعصي. وتوفيت المرأة فيما نقل الرجلان إلى المستشفى.

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