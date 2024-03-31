4 مصابين بالسرطان أسبوعيا في الأحساء - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت تقرير للربع الأول من 2024 لجمعية ((تفاؤل))، تسجيل 4 إصابات بأمراض سرطانية ((جديدة)) أسبوعيًا، وسجلت الأحساء منذ مطلع العام الجاري حتى السبت نحو 49 إصابة جديدة خلال 3 أشهر.
31 ريالا لساعة التطوع
أبان المدير التنفيذي في الجمعية فؤاد الجغيمان لـ((الوطن))، أن في الجمعية، نفذت خلال الـ3 أشهر الماضية، حزمة فعاليات من بينها: 7 معارض توعوية زارها 2423 زائرًا، و3 مبادرات للمشي شارك فيها 1055 مشاركًا، و3 حفلات للأطفال حضرها 39 مستفيدًا، و3 جلسات حضرها 85 مستفيدًا، ورحلة للطيور المهاجرة بمشاركة 20 مستفيدا، وعلى صعيد التطوع بلغ إجمالي ساعات التطوع بـ2083 ساعة تطوعية، بإجمالي قيمة إسهامات 64537 ريالا (بقيمة إسهامات 31 ريالا)، وذلك بواقع 45 فرصة تطوعية، و288 متطوعًا ومتطوعة، ومبادرتان تطوعيتان، و26 تطوعا للقيادات.
باروكة وثدي صناعي وحواجب
أضاف أن الجمعية، تصرف بدائل تعويضية: ((باروكة، ثدي صناعي، حواجب))، لمرضى السرطان، لتأهيلهم ومساعدتهم للاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مشددًا على أن الجمعية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وذويهم بدءًا من اكتشاف المرض إلى التعافي منه، كما صممت الجمعية برامجها وخدماتها بما يتناسب مع المستفيدين بجميع فئاتهم العمرية وأمراضهم السرطانية ليكون ما نقدمه لهم بلسمًا يخفف معاناتهم، مع التأكيد على مساندة المرضى وذويهم من خلال تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المرضى بكوادر متخصصة، لتسهم في تخفيف آثار المرض على المرضى وذويهم.
تمكين 5 مستفيدين لسوق العمل
5 مؤسسات مشاركة في عطايا الخير
3 شراكات مبرمة
10 عضويات تفاؤل
1 زيارة إثنينية تفاؤل
تسويق لـ3 مشاريع
3 برامج دعم المؤسسات المانحة
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