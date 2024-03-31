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4 مصابين بالسرطان أسبوعيا في الأحساء - جريدة الوطن السعودية

3/31/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت تقرير للربع الأول من 2024 لجمعية ((تفاؤل))، تسجيل 4 إصابات بأمراض سرطانية ((جديدة)) أسبوعيًا، وسجلت الأحساء منذ مطلع العام الجاري حتى السبت نحو 49 إصابة جديدة خلال 3 أشهر.
31 ريالا لساعة التطوع
أبان المدير التنفيذي في الجمعية فؤاد الجغيمان لـ((الوطن))، أن في الجمعية، نفذت خلال الـ3 أشهر الماضية، حزمة فعاليات من بينها: 7 معارض توعوية زارها 2423 زائرًا، و3 مبادرات للمشي شارك فيها 1055 مشاركًا، و3 حفلات للأطفال حضرها 39 مستفيدًا، و3 جلسات حضرها 85 مستفيدًا، ورحلة للطيور المهاجرة بمشاركة 20 مستفيدا، وعلى صعيد التطوع بلغ إجمالي ساعات التطوع بـ2083 ساعة تطوعية، بإجمالي قيمة إسهامات 64537 ريالا (بقيمة إسهامات 31 ريالا)، وذلك بواقع 45 فرصة تطوعية، و288 متطوعًا ومتطوعة، ومبادرتان تطوعيتان، و26 تطوعا للقيادات.
باروكة وثدي صناعي وحواجب
أضاف أن الجمعية، تصرف بدائل تعويضية: ((باروكة، ثدي صناعي، حواجب))، لمرضى السرطان، لتأهيلهم ومساعدتهم للاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مشددًا على أن الجمعية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وذويهم بدءًا من اكتشاف المرض إلى التعافي منه، كما صممت الجمعية برامجها وخدماتها بما يتناسب مع المستفيدين بجميع فئاتهم العمرية وأمراضهم السرطانية ليكون ما نقدمه لهم بلسمًا يخفف معاناتهم، مع التأكيد على مساندة المرضى وذويهم من خلال تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المرضى بكوادر متخصصة، لتسهم في تخفيف آثار المرض على المرضى وذويهم.
تمكين 5 مستفيدين لسوق العمل
5 مؤسسات مشاركة في عطايا الخير
3 شراكات مبرمة
10 عضويات تفاؤل
1 زيارة إثنينية تفاؤل
تسويق لـ3 مشاريع
3 برامج دعم المؤسسات المانحة

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