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8 مبادرات شبابية تعوض التحفيز المجتمعي

3/31/2024 11:23:01 PM

(MENAFN- Al Watan) تصدى شباب وفتيات محافظة أبوعريش لغياب عاملي التحفيز والتشجيع من قبل الجهات المختصة، إذ قادهم الشغف وحب التطوع في تنفيذ مبادرات مجتمعية حققت التفوق في الموسم الرمضاني، وخطفت الأنظار، في وقت بلغ إجمالي المبادرات المنفذة نحو 8 مبادرات.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن))، المبادرات المجتمعية، إذ حول شباب المحافظة معظم الأحياء إلى ملتقيات شعبية يوميًا، أعادت إحياء ذكرى الأجيال السابقة، وحياة الآباء والأجداد، إلى جانب تحسين المشهد الحضري، ومكافحة التشوه البصري، بجهود شخصية وذاتية، عززت تكاتف شباب الأحياء، وترابطهم المجتمعي، وتعزيز العمل التطوعي.
وتمثلت أبرز المبادرات الشبابية المنفذة في: تزيين الأحياء، وتنظيم الإفطار الجماعي، ومبادرة مركاز الحي، وتنفيذ المسابقات، ومساعدة الآخرين، وممارسة الألعاب الشعبية والرياضية، وتثقيف وتوعية الشباب، والانخراط في الأعمال التطوعية.
شغف مجتمعي
يعد المواطن، محمود جوقي، أبرز الشباب المبادرين في محافظة أبوعريش، إذ ساهم في كافة المناسبات المجتمعية والثقافية والرياضية وغيرها، مؤكدًا أن شغفه بالعمل التطوعي، وغيرته على محافظته، والعمل على تنميتها شعاره دائمًا، مشيرًا إلى أنه دائمًا مستعد لتنفيذ الأفكار والمبادرات المجتمعية التي تخدم المحافظة إيجابيًا.
صناعة شبابية
لفت منزل المواطن، ماجد موري، الأنظار في محافظة جازان، وتحول إلى منزل يوناني فريد بلونه الأزرق، وأصبح مزارًا يوميًا للمهتمين بالفنون.
وأوضح الموري أن الفكرة بدأت من زوجته، وأنه قام بتبني الفكرة وتمويلها، والوقوف والمشاركة في تنفيذها مع الإخوة والأصدقاء، مبينًا أن التعاون، واستغلال حيوية ونشاط المقربين، عوامل بعثت السعادة، مؤكدًا أن كل ما تحقق هو من صناعة شبابية دون أي تدخل خارجي، أو استعانة بعمالة أجنبية، أنتجت معه جمالا فريدًا أصبح حديث الناس في المجتمع.
تماسك وترابط
أثمر تماسك وتكاتف سكان حي الزهور في إحياء الحي وتحويله إلى حديقة يرتادها الزوار يوميًا، إذ أسهمت أفكار الشباب في تنفيذ مركاز الحي بطابع احترافي دمج معه الماضي بالحاضر، إلى جانب تخصيص 5 أركان شبابية تقدم المأكولات مجانًا للضيوف والزوار، وأكد مؤسس مركاز الحي، أن جميع سكان الحي تشاركوا في تنفيذ الأفكار وبلورتها على أرض الواقع.
مشيرًا إلى أنه يتم الالتقاء يوميًا بالزوار والترحيب بهم، وإكرامهم، مبينًا أنه تم دمج الماضي بالحاضر، وتخصيص موقعًا للأطفال لممارسة الألعاب بعيدًا عن الخروج للشوارع وتعرضهم للخطر.

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