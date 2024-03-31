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حمض عمره 1500 عاما لإمبراطور

3/31/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن علماء من استخدام الحمض النووي المأخوذ من بقايا إمبراطور صيني عاش قبل 1500، وأعادوا إنشاء صورة تقريبية لوجهه، وفق ((لايف ساينس)).
وحكم الإمبراطور ((وو)) أسرة تشو الشمالية في الصين من عام 560 بعد الميلاد حتى وفاته عام 578، عن عمر يناهز 36 عاماً. وقد كانت وفاته في مثل هذه السن المبكرة موضع نقاش منذ فترة طويلة.
ويؤكد تحليل الحمض النووي الجديد، أنه من المحتمل أن يكون قد توفي بسبب مضاعفات السكتة الدماغية.
واكتشف علماء الآثار في الأصل قبر ((وو)) في عام 1996. وكان يحتوي على الهيكل العظمي للحاكم بما في ذلك ((جمجمة كاملة تقريباً))، التي تمكن العلماء من استخراج الحمض النووي الخاص به من خلالها لإجراء تحليل جيني.
وكشف تحليل الحمض النووي، عن صورة لرجل ذي عيون بنية وشعر أسود وبشرة داكنة، تشبه بشرة شمال وشرق آسيا الحالية.

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