حمض عمره 1500 عاما لإمبراطور

(MENAFN
- Al Watan) تمكن علماء من استخدام الحمض النووي المأخوذ من بقايا إمبراطور صيني عاش قبل 1500، وأعادوا إنشاء صورة تقريبية لوجهه، وفق ((لايف ساينس)).
وحكم الإمبراطور ((وو)) أسرة تشو الشمالية في الصين من عام 560 بعد الميلاد حتى وفاته عام 578، عن عمر يناهز 36 عاماً. وقد كانت وفاته في مثل هذه السن المبكرة موضع نقاش منذ فترة طويلة.
ويؤكد تحليل الحمض النووي الجديد، أنه من المحتمل أن يكون قد توفي بسبب مضاعفات السكتة الدماغية.
واكتشف علماء الآثار في الأصل قبر ((وو)) في عام 1996. وكان يحتوي على الهيكل العظمي للحاكم بما في ذلك ((جمجمة كاملة تقريباً))، التي تمكن العلماء من استخراج الحمض النووي الخاص به من خلالها لإجراء تحليل جيني.
وكشف تحليل الحمض النووي، عن صورة لرجل ذي عيون بنية وشعر أسود وبشرة داكنة، تشبه بشرة شمال وشرق آسيا الحالية.
MENAFN31032024000089011017ID1108042128
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.