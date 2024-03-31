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برج آخر آيل للسقوط بإيطاليا

3/31/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تزايد المخاوف من انهيار برج بيزا الشهير في إيطاليا، ظهر برج مائل آخر يبدو أنه على وشك الانهيار.
والحديث يجرى عن برج غاريسيندا، الذي يبلغ ارتفاعه 48 مترًا، وبني في القرن الثاني عشر ببولونيا، وها هو بعد قرنين من الزمان، يميل بزاوية قدرها 4 درجات، أي أكثر قليلاً من ميل برج بيزا الحالي البالغ 3.9 درجات.
وفي أواخر العام الماضي، خلص العلماء، إلى أنه كان ((معرضًا لخطر كبير)).
وأعلن عمدة بولونيا، ماتيو ليبور، الأربعاء: ((من الممكن تأمين البرج))، مضيفًا: ((في عامي 2025 و2026، سيكون هناك المزيد من أعمال التدعيم والترميم))، موضحًا أن الأمر سيستغرق نحو 6 أشهر لتكييف المعدات المستخدمة في برج بيزا مع غاريسيندا، مع تكلفة تقدر بـ19 مليون يورو.

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