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تسمم زميلتها لمنعها من إجازة الأمومة

3/31/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت عاملة في إحدى المؤسسات الصينية غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما سممت زميلتها الحامل لمنعها من أخذ إجازة أمومة.
وتعمل المتهمة والضحية في مكتب تحقيقات الهيدرولوجيا والموارد المائية في مقاطعة إنشي توجيا ومياو ذاتية الحكم بمقاطعة هوبي، هو مؤسسة عامة تابعة للحكومة.
وتشتهر هذه المؤسسات بعملية التوظيف الانتقائية للغاية التي تتطلب اختبارات ومقابلات صارمة، وغالبًا ما يشار إليها باسم ((الأوعية الحديدية)) لأمنها الوظيفي واستقرارها.
وتظهر في فيديو تم تداوله عبر الإنترنت، امرأة ترتدي سترة سوداء تقترب من مكتب زميلتها، وتفتح زجاجة صغيرة وتصب مادة تشبه المسحوق في المشروب الموجود على المكتب قبل أن تغادر بسرعة.
وبحسب لقطات شاشة لمحادثات WeChat، فقد لاحظت الضحية أن طعم مشروبها غريب.
في البداية كانت تشك في إمدادات المياه في المكتب، فلجأت إلى استخدام المياه المعدنية، لكنها لاحظت استمرار الطعم الغريب.
ولفتت إحدى صديقات الضحية نظرها إلى أن شخصًا ما ربما عبث بمشروبها، فقررت استخدام جهاز (iPad) الخاص بها لتصوير مكتبها بالفيديو، فضبطن زميلتها متلبسة وهي تحاول تسميمها.
والغريب أن سبب قيام الزميلة بتسميم المرأة الحامل هو أنها فعلت ذلك لأنها لم تكن تريدها أن تأخذ إجازة أمومة لأنها لا تستطيع تحمل عبء العمل المتزايد بمفردها.

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