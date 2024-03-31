تسمم زميلتها لمنعها من إجازة الأمومة

(MENAFN
- Al Watan) أثارت عاملة في إحدى المؤسسات الصينية غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما سممت زميلتها الحامل لمنعها من أخذ إجازة أمومة.
وتعمل المتهمة والضحية في مكتب تحقيقات الهيدرولوجيا والموارد المائية في مقاطعة إنشي توجيا ومياو ذاتية الحكم بمقاطعة هوبي، هو مؤسسة عامة تابعة للحكومة.
وتشتهر هذه المؤسسات بعملية التوظيف الانتقائية للغاية التي تتطلب اختبارات ومقابلات صارمة، وغالبًا ما يشار إليها باسم ((الأوعية الحديدية)) لأمنها الوظيفي واستقرارها.
وتظهر في فيديو تم تداوله عبر الإنترنت، امرأة ترتدي سترة سوداء تقترب من مكتب زميلتها، وتفتح زجاجة صغيرة وتصب مادة تشبه المسحوق في المشروب الموجود على المكتب قبل أن تغادر بسرعة.
وبحسب لقطات شاشة لمحادثات WeChat، فقد لاحظت الضحية أن طعم مشروبها غريب.
في البداية كانت تشك في إمدادات المياه في المكتب، فلجأت إلى استخدام المياه المعدنية، لكنها لاحظت استمرار الطعم الغريب.
ولفتت إحدى صديقات الضحية نظرها إلى أن شخصًا ما ربما عبث بمشروبها، فقررت استخدام جهاز (iPad) الخاص بها لتصوير مكتبها بالفيديو، فضبطن زميلتها متلبسة وهي تحاول تسميمها.
والغريب أن سبب قيام الزميلة بتسميم المرأة الحامل هو أنها فعلت ذلك لأنها لم تكن تريدها أن تأخذ إجازة أمومة لأنها لا تستطيع تحمل عبء العمل المتزايد بمفردها.
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