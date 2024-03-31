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فاقد الطرفين.. قدماي سر قوتي والحرمان سلاح والدتي

3/31/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تجد والدته أقوى من سلاح حرمانه من رغباته لتقويه وتجعله يكبر على إعاقته، حابسة دموعها في عينيها، ومتخطية ضعف الأم أمام نحالة جسمه وصراخه وبكائه وصغر سنه ومحاولاته استعطافها بنظرات بريئة، حيث نجحت في حبس دموعها وعبراتها، لتزرع فيه ثقة الاعتماد على النفس، ولتقنعه أنه ليس مجرد معاق عاجز، بل لديه القوة والقدرة على الاعتماد على نفسه.
تلك باختصار حروف البداية لقصة عبدالعزيز عبدالله العلياني (27 عاما) من سبت العلايا في جنوب المملكة، وهو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أدار حياته على الرغم من أنه فاقد لطرفيه العلويين.
كلمات الوالدة
يؤكد عبدالعزيز لـ((الوطن)) أن كلمات والدته التي تقول ((اعتمد على نفسك، أنت لست معاقا، أنت قوي)) ما تزال تتردد في ذهنه، ويقول ((كان لكلماتها التأثير الكبير في نجاحي بالاعتماد على نفسي في أصغر الأمور وأكبرها، فقد نجحت في الكتابة والرسم وتناول الطعام والشراب وارتداء ملابسي وترتيبها وكل ذلك بقدمي النحيلتين، وتعلمت قيادة السيارة بهما، وبحثت عن وظيفة، وعملت في الحراسات الأمنية، وتزوجت ورزقني الله ابنتي كادي (3 سنوات))).
الحرمان سلاح
يكمل عبدالعزيز ((كان لوالديّ دوراً كبيرا في مساعدتي وترسيخ مفهوم الرضاء بقضاء الله وقدره والعزيمة والصبر وحب التعلم والكفاح في الحياة، وقد واجهت ظروفا صعبة جدا لكنني واجهتها بمفردي بعد وفاة والداي، واستقلاليتي لوحدي بعيدا عن إخوتي حتى لا أكون عبئا على أي منهم فلهم حياتهم مع أسرهم وأطفالهم)).
وأضاف ((في بداية حياتي، ومع بدء إدراكي للأمور في سن الطفولة المبكرة بدأت والدتي تستخدم معي القوة والشدة والحزم، وما زلت أتخيل حزنها بعينيها المغرورقتين بالدموع اللتين لم أعِ أمرهما إلا عندما كبرت، فقد كانت تقسو عليّ كي أعتمد على نفسي، فكانت تحرمني من بعض الأشياء كل شيء هي تدرك أنني سأقوم بفعله وكانت تقول قم بذلك أنت قادر، كنت أرغب بالطعام فتقول إنه هناك اذهب وتنال ما تشتهيه، والماء لجانبك اشرب واعمل كذا وكذا، ومع مرور الوقت وجدت نفسي قادرا رغم صعوبة ما أقوم به، حيث استخدمت قدماي في أن أمسك بالملعقة وأتناول الطعام وأمسك بكأس الماء فأشرب)).
تعلمت الرسم بقدميّ
يشير العلياني أيضا ((كبرت قليلا وبدأت أتعلم القراءة والكتابة والرسم، كل هذا بقدميّ، بدأت اعتمد على نفسي في كل شيء حتى رحل والداي اللذان تركا فراغا كبيرا في حياتي، ولولا الإيمان بقضاء الله لتحطم بداخلي كل شيء، ولكن الحمدلله كان كلام والدتي ونصائحها ودعواتها ملازمة لي بحياتي، فزادتني قوة وعزيمة، فتعلمت الكثير، وطورت من مهاراتي في الرسم بقدميّ، وأتقنت السباحة في البحر والمسابح الخاصة)).
الحلم الأكبر
ويضيف: كبرت وحلمت أن يكون لي دخل ثابت مع مرتب الضمان الاجتماعي، وتحقق من وظيفة حارس أمن براتب زهيد لأفكر جديا في أن امتلك سيارة خاصة، فأذهب لأي مكان دون الحاجة لأحد، وتحقق ذلك بعد أن تعلمت أمور القيادة، ليكبر حلمي وأفكر في الزواج، وتزوجت بالفعل، ورزقني الله بطفلة أسميتها (كادي 3 سنوات) فرحت بها كثيرا.
ابنتي مصدر حزني
ليكمل العلياني حديثه فيقول ((للأسف لم يستمر الزواج طويلا لتطلب زوجتي الطلاق وتنفصل عني وتبتعد ابنتي مع والدتها فلا أراها إلا ما ندر، متمنيا أن يكتب لي الزواج مرة أخرى، ويتطلب ذلك موافقة من الجهات الرسمية على زواجي من التي اختارها قلبي وهي مقيمة ومن مواليد المملكة، وللعلم أنا ممن تنطبق عليهم شروط الموافقه التي أحلم بنيلها)).
جبر الخواطر
يقول العلياني ((في بداية حياتي كان الكثير يرمقونني بنظراتهم ويستغربون من حالي وإعاقتي ويعطفون علي، وكان البعض يغيظني بضحكاته، فاصبر وأحتسب الأجر، ولكن كل ذلك اختفى وتغير وأصبح المجتمع أكثر وعيا، فأجد التعاون من الجميع، وأسمع كلمات التحفيز، ووصفا بأننا أبطال وذوي همم، فهم بذلك يجبرون خواطرنا، وأصبحت أتعرف على الكثير من داخل منطقتي وخارجها، ونمارس سوية العديد من النشاطات والفعاليات وتكوين الصداقات)).
عبدالعزيز عبدالله العلياني
(27 عاما)
من سبت العلايا في جنوب المملكة
من ذوي الاحتياجات الخاصة
أدار حياته على الرغم من أنه فاقد لطرفيه العلويين

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