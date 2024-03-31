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وظائف جديدة مع قرار السماح للمصانع خارج الصناعية

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما استبشر مستثمرون في الإنتاجين الزراعي والحيواني في الأحساء، بصدور قرار السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات ويحقق مستهدفات الأمن الغذائي، أفصحوا خلال أحاديثهم لـ((الوطن)) أمس، عن البدء الفعلي في الاستفادة من القرار، وذلك في تطوير أعمالهم المختلفة، الزراعية والثروة الحيوانية، والعمل على زيادتها، مضيفين أن القرار، فتح لهم أبوابًا ((جديدة)) في الرزق، وفي القرار حزمة مكاسب على المستثمرين داخل المملكة، والعاملين في القطاعين الزراعي والحيواني، ومن بين تلك المكاسب: المساهمة في توليد وظائف جديدة، وكبيرة في القطاعين للشباب السعوديين، والفتيات السعوديات.
للمرأة النصيب الأكبر
أشار رئيس تجار التمور في الأحساء ((المعتمد من أمانة الأحساء))، المستثمر الزراعي، والخبير في الإرشاد الزراعي عبدالحميد آل بن زيد، أن القرار يسهم في رفع الأمن الغذائي داخل الوطن، وزيادة الصادرات من الفائض من المنتج الزراعي، والثروة الحيوانية من مزارعهم إلى الدول المجاورة، وكذلك الدول الأخرى غير المجاورة، والقرار هو بمثابة تنشيط لهمة المزارعين والمصنعين، علاوة على البدء في التطوير في جميع المصانع من لحظة القرار، وهو سيسهم في توظيف الشباب من العنصرين النسائي والرجالي، وللمرأة النصيب الأكبر في التوظيف، وذلك بعد ثبوت أن تصنيع التمور تحديدًا، مهنة ((نسائية))، وسيسهم القرار في دخول مجموعة من المهندسين الزراعيين السعوديين، والمهنيين والفنيين، في هذه الاستثمارات الضخمة، وستدور رحى التجارة والزراعة والصناعة في الوطن، فالزراعة هي التي تغذي الصناعة، والصناعة هي التي تغذي التجارة، فالأصل للزراعة هي الصناعة والتجارة، وبالتالي ستكون هناك إيرادات مالية من خارج الوطن إلى داخل الوطن مما يضيف المزيد من المدخلات المالية على داخل الوطن، وفي ذلك تحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعا آل بن زيد، جميع المزارعين والمصنعين والتجار بانتهاز الفرصة سريعًا، والاستفادة من القرار في تطوير الأعمال المختلفة، إذ إن للمزارعين دور كبير في الإيرادات المالية للوطن، وعلى كل مزارع تحمل المسؤولية في مواقعه، وكذلك على المصنعين والتجار، وعلى الشباب اختيار التخصص الذي يطلبه السوق والاستفادة من القرار.
الفرص الطموحة
بدوره، أبان رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في الأحساء عبدالعزيز بو موزة، أن الجمعية، وإدارتها وأعضائها، سعيدون بصدور القرار، الذي يأتي تماشيًا مع التوجه نحو تطوير التشريعات واللوائح للتطوير، التي نشهدها لبناء مجتمع زاخر بالفرص في القطاعين الزراعي والحيواني بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، والعمل نحو الفرص الطموحة والحيوية، والمزدهر بالأولويات الوطنية التي تسهم في النمو الاقتصادي الممنهج.
أكد بو موزة، أن القرار من شأنه الإسهام في توفير الموارد الأولية، والخامات الطبيعية، التي تكتنز بها بعض المواقع خارج المناطق الصناعية، التي ستنعكس بدورها على إيجاد وفورات ملموسة تتحقق في مجال النقل والتخزين، الأمر الذي يحفز الاستثمار ويدعم الاقتصاد وتحسين جودته ورفع كفاءة تشغيل الأصول بشكل عام في الجمعيات التعاونية الزراعية والحيوانية في مجال التصنيع المتخصص الداعم للأمن الغذائي واستقراره في المملكة وفق اشتراطات فنية وبيئية تمثل سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإضافية التي تعكس الريادة في تلمس الاحتياجات وتسهيل العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس إيجابًا على المجتمع وتقدمه، وهذا ما يمثله التوجه لإبراز الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده المملكة لتكون دولة رائدة تقف في مصاف أفضل دول العالم.

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