Monday, 01 April 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نمو الاستثمار الأجنبي يخفض الأصول بنسبة 4.9%

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في فبراير، شهد البنك المركزي السعودي انخفاضا ملحوظا في صافي أصوله الأجنبية، الذي انخفض بمقدار 7.20 مليارات دولار أمريكي مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك إلى 1.545 تريليون ريال (411.96 مليار دولار) من 1.572 تريليون ريال في يناير. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 4.9% على أساس سنوي في صافي الأصول الأجنبية لشهر فبراير.
في المقابل، كشفت البيانات الحكومية الصادرة، الخميس، عن اتجاه إيجابي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية. وشهد الربع الرابع من عام 2023 صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 13.1 مليار ريال (نحو 3.49 مليارات دولار أمريكي)، مسجلا زيادة كبيرة بنسبة 16% عن رقم الربع الثالث البالغ 11.4 مليار ريال (نحو 3.04 مليارات دولار أمريكي).
ووضعت المملكة العربية السعودية أهدافا طموحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجية ولي عهد محمد بن سلمان الأوسع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام. ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن تحقيق هذه الأهداف لا يزال يشكل تحديا. مع صافي تدفقات بلغ مجموعها 11.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، لا يزال أمام المملكة العربية السعودية فجوة كبيرة لسدها للوصول إلى أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل.
يؤكد الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى جانب النمو الإيجابي في الاستثمار الأجنبي المباشر على الديناميكيات المعقدة التي تشكل المشهد الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وفي حين أن الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي تبشر بالخير، فإن التحديات في الحفاظ على مستويات الأصول الأجنبية تسلط الضوء على الحاجة إلى استمرار الإدارة الاقتصادية واستراتيجيات التنويع لضمان الاستقرار والنمو على المدى الطويل في اقتصاد المملكة.

MENAFN31032024000089011017ID1108042122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث