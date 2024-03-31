%21 من الذكور يقبلون بالعمل لأكثر من 8 ساعات باليوم

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي زادت فيه ساعات عمل الذكور على ساعات عمل الإناث في المملكة بحوالي ساعة في اليوم أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء أن نسبة تقبل العاطلين عن العمل من الذكور للعمل بساعات عمل تزيد على 8 ساعات في اليوم يفوق النساء، حيث أبدى 21.8% من العاطلين استعدادهم للعمل لأكثر من 8 ساعات في اليوم بمقابل 9.7% من الإناث ما يظهر أن هناك تقبلا مسبقًا لساعات العمل الأطول من قبل الذكور.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة حول سوق العمل السعودي للربع الرابع للعام 2023 بأن متوسط ساعات العمل الأسبوعية للموظفين السعوديين بلغت 41 ساعة خلال الأسبوع، وبمعدل 8.2 ساعة، حيث بلغت ساعات عمل الذكور 8.4 ساعة بمقابل 7.8 ساعة للإناث. ساعات العمل
وكشف التقرير أن النسبة الأكبر لساعات العمل المرغوبة لدى العاطلين في المملكة كان 8 ساعات عمل يوميًا وبنسبة 70.0% من إجمالي العاطلين بالمملكة، وكانت نسبة الذكور 69.2%، ونسبة الإناث 70.4%، وتلتها في الرغبات في العمل بساعات عمل أكثر من 8 ساعات، وبنسبة إجمالية 14.5% بنسبة 21.8% للذكور و9.7% للإناث، ثم العمل بـ6 ساعات باليوم وبنسبة 13.1%، حيث كان هذا الخيار مقبولا لدى الإناث أكثر من الذكور، حيث كان تقبل الذكور له 7.3% والإناث 16.8%، وأقل ساعات العمل رغبة كانت لأقل من 6 ساعات وبنسبة إجمالية 2.5%، كانت رغبة الذكور فيها حوالي 1.7%، والإناث 3.1%.
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التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديون حسب الجنس والحد الأعلى المقبول لساعات العمل:
أقل من 6 ساعات= 2.5%
ذكور= 1.7%
إناث= 3.1%
6 ساعات= 13.1%
ذكور= 7.3%
إناث= 16.8%
8 ساعات= 70.0%
ذكور= 69.2%
إناث= 70.4%
أكثر من 8 ساعات= 14.5%
ذكور= 21.8%
إناث= 9.7%
متوسط ساعات العمل الأسبوعية للموظفين السعوديين= 41
الذكور= 42
الإناث=39
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