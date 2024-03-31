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%21 من الذكور يقبلون بالعمل لأكثر من 8 ساعات باليوم

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي زادت فيه ساعات عمل الذكور على ساعات عمل الإناث في المملكة بحوالي ساعة في اليوم أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء أن نسبة تقبل العاطلين عن العمل من الذكور للعمل بساعات عمل تزيد على 8 ساعات في اليوم يفوق النساء، حيث أبدى 21.8% من العاطلين استعدادهم للعمل لأكثر من 8 ساعات في اليوم بمقابل 9.7% من الإناث ما يظهر أن هناك تقبلا مسبقًا لساعات العمل الأطول من قبل الذكور.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة حول سوق العمل السعودي للربع الرابع للعام 2023 بأن متوسط ساعات العمل الأسبوعية للموظفين السعوديين بلغت 41 ساعة خلال الأسبوع، وبمعدل 8.2 ساعة، حيث بلغت ساعات عمل الذكور 8.4 ساعة بمقابل 7.8 ساعة للإناث.
ساعات العمل
وكشف التقرير أن النسبة الأكبر لساعات العمل المرغوبة لدى العاطلين في المملكة كان 8 ساعات عمل يوميًا وبنسبة 70.0% من إجمالي العاطلين بالمملكة، وكانت نسبة الذكور 69.2%، ونسبة الإناث 70.4%، وتلتها في الرغبات في العمل بساعات عمل أكثر من 8 ساعات، وبنسبة إجمالية 14.5% بنسبة 21.8% للذكور و9.7% للإناث، ثم العمل بـ6 ساعات باليوم وبنسبة 13.1%، حيث كان هذا الخيار مقبولا لدى الإناث أكثر من الذكور، حيث كان تقبل الذكور له 7.3% والإناث 16.8%، وأقل ساعات العمل رغبة كانت لأقل من 6 ساعات وبنسبة إجمالية 2.5%، كانت رغبة الذكور فيها حوالي 1.7%، والإناث 3.1%.
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التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديون حسب الجنس والحد الأعلى المقبول لساعات العمل:
أقل من 6 ساعات= 2.5%
ذكور= 1.7%
إناث= 3.1%
6 ساعات= 13.1%
ذكور= 7.3%
إناث= 16.8%
8 ساعات= 70.0%
ذكور= 69.2%
إناث= 70.4%
أكثر من 8 ساعات= 14.5%
ذكور= 21.8%
إناث= 9.7%
متوسط ساعات العمل الأسبوعية للموظفين السعوديين= 41
الذكور= 42
الإناث=39

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