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الرياض الحديثة المنتديات والمقاهي الثقافية

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تؤدي المراكز والمنتديات والملتقيات والصالونات والمقاهي الثقافية، دورًا بارزًا في إثراء الحياة الثقافية في مدينة الرياض.
فقد أحدثت تحولًا كبيرًا في حراك المدينة الثقافي، وإن كان هذا التحول تطورًا طبيعيًا جاء بشكل تدريجي كمحاكاة وامتداد لمبادرات ومشاريع ثقافية وفكرية، نهضت بها شخصيات ثقافية رائدة أمثال الشيخ حمد الجاسر والشيخ عبدالعزيز الرفاعي والدكتور راشد المبارك.
وقد اعتبرت اليوم المنتديات والصالونات الثقافية والملتقيات الفكرية والمقاهي الثقافية؛ نقلة نوعية في الحراك الثقافي وعاملًا أساسيًا وحيويًا في نشر الثقافة والمعرفة بصورة شاملة في مدينة الرياض، حيث ينظر لها كمشروع ثقافي وفكري يمر عبر منظومة من المحاضرات والندوات والنقاشات والأوراق العلمية والأطروحات والاستضافات والحوارات، لتمتين النسيج الثقافي وإثراء الحياة العامة وتنوير الرأي العام، وقد تحررت تلك المنتديات والملتقيات والصالونات الثقافية من كونها انبهارًا مقلدًا أو جهازًا للدعاية الاجتماعية أو وسيلة للظهور وكسب الشهرة أو الإحساس الوهمي بالذات وأخذت دورها الطبيعي ومكانها اللائق بها في مدينة الرياض.
فعلى الرغم من أن الثقافة في مدينة الرياض تقليد قديم وعريق ومكون من مكونات الحياة العامة، إلا أن دواعي التنوع الثقافي اليوم حاضرة وقوية وديناميكية وشديدة التفاعل لا يضاهيها في التوسع والتنوع والانتشار أي مدينة أخرى.
إذ يبلغ حصاد التفاعل والتبادل الثقافي في هذه المدينة المتطورة أعلى مستوياته، فقد أصبحت الثقافة ذات مساس مباشر بحياة الناس، حيث تأخذ حجمًا وأهمية يفوقان كل اعتبار آخر.
فالثقافة في هذه المدينة لها طعم خاص نابع من خصوصية وظيفتها، وخصوصية جمهورها وخصوصية القضايا المطروحة فيها، والتي تنطلق وفقًا لموروثنا الثقافي والأخلاقي والديني.
لذلك تعددت المنتديات والملتقيات والصالونات الأدبية والمجالس العلمية والمقاهي الثقافية في مدينة الرياض، وشهدت ازدهارًا وتطورًا مذهلًا، وأثْرت الساحة الثقافية والأدبية بندواتها وفعالياتها في نسق حواري هادئ وهادف عبر المناقشة والاحتكاك الإيجابي، شكلت الصورة الثقافة لمدينة الرياض.
ولكن هذه التنوع الثقافي الكبير ما أثره الثقافي على مدينة الرياض؟
ولن أستطيع أن أزعم أن بمقدور باحث واحد أن يجيب على هذا السؤال في ظل قلة الدراسات المتوفرة.
إذ إن تحديد الموضوع بهذه الصورة يجعل الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية أمرًا عسيرًا إذ لم يتوفر باحث على دراسة الموضوع بهذا التخصص الدقيق ولهذا السبب الموضوعي رأيت أن أتناول الموضوع من ناحية نظرية عامة.
وهذا يقودني إلى الوقوف على علاقة المدينة بالمراكز والأندية والملتقيات والمنتديات الثقافية، والتي هي في تصوري متجذرة في هذه المدينة وملازمة لتاريخ المدينة الثقافي، وجزء من مزاج المدينة، وكان إطلاقها بمنظور علمي ومنهجي يعبر عن حاجة فكرية وثقافية في محاولة لتقديم نموذج ثقافي عالمي على شاكلة المدن العالمية.
ولكن ما لم يكن متوقعًا هذا الانفجار الثقافي الهائل على مستوى المنتديات والصالونات والمجالس والملتقيات والمنصات والندوات والمقاهي الثقافية، حيث تحولت فيه أحياء مدينة الرياض إلى منصات ومراكز ثقافية فإذا ما أخذنا مثلًا حي الغدير نجده يضم منتديين كبيرين؛ هذا الاهتمام المتزايد بالمنتديات والمجالس والمقاهي الثقافية ((book coffee)) في السنوات الأخيرة يعزى إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص، وإن كانت هنالك مشاريع ثقافية فردية، خاصة المقاهي الثقافية التي قام بها شباب وفتيات يتميزون بالنشاط الكبير والذوق الرفيع والحيوية المستمرة.
ولكن تظل المنتديات والملتقيات الثقافية والصالونات الأدبية ظاهرة في مدينة الرياض، حيث تعقد بشكل أسبوعي أو شهري أو موسمي أو بين حين وآخر.
وتقوم فكرة تلك المنتديات على اختيار موضوع معين. وتتم حوله المناقشة والحوار أو اختيار شخص معين للتحدث أو بهما معًا ((الموضوع والمتحدث)) أو تحديد موضوعات للحوار فمنظمو الملتقيات والمنتديات والندوات يختارون متحدثين ذي نوعية معينة من حيث ذكاء العرض وصحة المعلومات ودقتها، والتي قد تصل إلى أكثر من مئتي محاضرة في الشهر الواحد، فمعظم تلك المنتديات تشعر بالتزام عميق اتجاه روادها، خاصة المنتديات الثقافية والمجالس الحوارية التي تعنى بالنقاشات والندوات الحوارية المباشرة وتبادل الآراء في مختلف المواضيع الفكرية والثقافية والعلمية.
فمع رؤية 2030 توسع دور الندوات الحوارية وأحدثت حراكًا وتفاعلًا ثقافيًا جادًا وكان للنخب الثقافية والاقتصادية دور بارز في ذلك الحراك الثقافي، وذلك من خلال إنضاج أساليب جديدة للحوار الثقافي والتثقيف وتبادل الأفكار وقيم الحوار واحترام الرأي الآخر.
وقد أحدثت المنتديات الثقافية نقلة نوعية وتفاعلًا ملحوظًا في الحياة الثقافية، من خلال بلورة الرؤى والآراء وإنضاجها، وإن كانت المحاضرات تشكل الركن الأساسي في برامج المنتديات التي تتنوع ما بين الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والفكرية، والاقتصادية، والأدبية، والتربوية، والتقنية، والصحية، والبيئية، والتنموية، والتعليمية، وما يتبع المحاضرات من مداخلات، وتعليقات، وإضافات، وأسئلة، ونقاشات، لإثراء الموضوع واستكمال جوانبه، وعادة ما تقوم المنتديات الثقافية باختيار شخصيات بارزة للتحدث، وأحيانًا تستعين بالهيئات والمؤسسات الثقافية والعلمية والفكرية لترشيح متحدثين بارزين للتحدث حول موضوع ما.
وتستقطب المنتديات الثقافية نخبة من المفكرين والمثقفين، والموسوعيين والأكاديميين.
فالرياض مركز الحركة الثقافية ومعقل الفكر، وقد أخذت جميع المناسبات الاجتماعية في هذه المدينة طابعًا ثقافيًا، واليوم في الرياض الحديثة يمكنك مشاهدة مختلف أنواع الثقافات، فالرياض المحور الذي يدور حوله الفلك الثقافي، فقد سادت فكرة المناسبات الثقافية وبلغت ذروتها مع رؤية 2030 والتي أحالت المنتديات الثقافية إلى صروح ثقافية، ومنظومات معرفية وعلمية متكاملة، ومنصات حضارية تقوم على رؤية معرفية ومنهجية علمية حديثة.
فإذا ما نظرنا مثلا إلى المراكز والمنتديات الثقافية البارزة في مدينة الرياض، والتي أصبحت اليوم أسلوبًا ونمطًا من أنماط الحياة في مدينة الرياض وشكلت الأساس الثقافي للأفكار الحكيمة والآراء المستنيرة، ففي ظل هذا الوعي انطلقت المؤسسات والمنتديات والملتقيات الثقافية كثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، واثنينية الشيخ عثمان الصالح، ومركز عبدالله بن إدريس الثقافي، ومنتدى عبدالله بن عبدالمحسن الماضي الثقافي، ومنتدى المهندس عبدالمحسن بن محمد الزكري، وأحدية محمد الجبر الرشيد، وسبتية حمد الجاسر، وأحدية الدكتور راشد المبارك، وندوة عبدالعزيز الرفاعي، وديوانية عبدالمحسن بن صالح الراجحي، ومجلس سليمان الفالح، ومجلس أبناء محمد السعد العجلان، وثلاثية عمر باحسون الثقافية، ومنتدى الدكتور عبدالعزيز العمري وديوانية عبدالعزيز آل حسين. واثنينية الذييب الثقافية، وندوة عبدالله بن عقيل، وندوة سعود المريبض الثقافية، وديوانية عبدالمحسن المهيدب، ومركز تعارفوا، وثلوثية الدكتور محمد المشوح، وسبتية عبدالكريم الجاسر، وندوة النخيل ((ثلاثية الدكتور محمد بن حسين))، وثلاثية فايز الحربي، وأحدية أبو عبدالرحمن الظاهري، وأحدية محمد عبدالله البابطين.
فإذا ما نظرنا إلى تلك المنتديات والملتقيات الثقافية نجد أنها تقوم على المناهج العلمية الصحيحة فهي ملتقيات علمية ومعرفية متجددة وشاملة، تقوم على منطلقات فكرية ثابتة تؤدي دورًا ثقافيًا كمنصات إشعاع حضاري لنشر العلم والمعرفة والثقافة، وتثري المشهد الثقافي بأسلوب علمي وموضوعي، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات وحلقات النقاش والأوراق العلمية واستقطاب النخب الفكرية والثقافية والعلمية والأكاديمية وصناع القرار وتكريم الشخصيات العلمية والمؤسسات والمنظمات والهيئات والجمعيات.
ولكن ليست هذه المنتديات والمراكز الثقافية وحدها في الحراك الثقافي وإنما هنالك المجالس والمقاهي الثقافية الحديثة، ولكن للمقاهي الثقافية مظهر آخر، ففي أجواء حوارية مرنة ومتسامحة يمتزج فيها مذاق القهوة مع نكهة الثقافة، والتي ترى صورة لها في ((مقهى وثبة)) والذي يعتبر تحفة فنية، والمستوحى من الطراز الفرنسي، فعلى جنبات المقهى تطالعك كتب دوستويفسكي ومكسيم غوركي ولوحات نورة المقرن ورزان باعباد التشكيلية، ونفس الإحساس تجده في ((مقهى ومكتبة صوفيا)) وفي ((مقهى أدب)) و((مقهى المعرفة)) و((مقهى دفعة 89)) و((مقهى صحني الأزرق)) و((مقهى تشكيل)) و((مقهى المساء)) و((مقهى قيصرية الكتاب)) و((مقهى الديوان الخليجي)) و((مقهى تايتل)) و((مقهى By The Way)).

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