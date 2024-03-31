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أمريكا وإسرائيل وإيران: من يتحمل المسؤولية؟

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت إرهاصات ما بعد الحرب على غزّة لدى الأطراف جميعًا. إسرائيل تواجه مرغمة الأسئلة الأمريكية عن ((اليوم التالي)) وسط استعدادها للمعركة الأخيرة في رفح. القيادة السياسية لـ ((حماس)) قصدت طهران للتشاور قبل تحديد خياراتها المقبلة ومواجهة مآلاتها. واشنطن كطرف ثالث في الحرب تعود شيئًا فشيئًا إلى الواقع لكن مع الإصرار على ((إنقاذ إسرائيل من نفسها)) وعلى أمل ((إنقاذ ولاية ثانية)) لجو بايدن. الحلفاء الأوروبيون لإسرائيل يراوحون بين ((خيبة الأمل)) والرغبة في معاقبة هذا الحليف على تهوّره. السلطة الفلسطينية اعتمدت حكومة تكنوقراطية لا سياسية وتعوّل على الدعم أولًا وأخيرًا لتتمكّن من حكم القطاع وسط معارضة إسرائيلية. والدول العربية الأساسية آخذة في بلورة توجّهاتها معتمدة على إدارة أمريكية ليس واضحًا إذا كانت هذه الإدارة ستبقى لتفي بأي وعود والتزامات. أما إيران و((محور الممانعة)) أو ((المقاومة))، الطرف الرابع في الحرب، فتُجري حسابات صعبة ومعقّدة لحصر مكاسبها وخسائرها، واستطرادًا لإعادة تعريف وظائف ميليشياتها.
مع امتناع الولايات المتحدة عن إشهار ((الفيتو)) ضد قرارٍ لمجلس الأمن يطلب وقف إطلاق النار في غزّة، وامتناع رئيس وزراء إسرائيل عن إرسال وفده إلى واشنطن للتشاور في شأن دخول رفح وتفادي المجاعة، ثبتت جدية الخلاف بين الحكومتَين، تحديدًا بين بايدن وبنيامين نتانياهو. لكن أي تباعد سياسي بينهما لا يسمح بشقاق بين ((البنتاغون)) وآلة الحرب الإسرائيلية، ولذا تُرك لوزيري الدفاع أن يتصارحا ويتفاهما طالما أن ((الأهداف المشتركة)) لحربهما لا تزال قائمة، وقد شكّل تفاهمهما أساسًا لمجيء الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن وربما لاستعادة التطابق السياسي، ولو من دون الوثوق بنتانياهو وأجنداته الداخلية (البقاء في منصبه) والأمريكية (العمل على إفشال إعادة انتخاب بايدن).
حصل الجانب الإسرائيلي على مزيد من الأسلحة التي طلبها، لكنه تلقّى توبيخًا من ((البنتاغون)) مباشرةً وإشارات تلامس ((الخطّ الأحمر)) بالنسبة إلى حاجاته العسكرية، وعلى الرغم من أنها لم تبلغ درجة الإنذار والتهديد فإنها تكفي لأخذها في الاعتبار. لكن إلى أي حدّ، وكيف سيتعامل معها نتانياهو وحلفاؤه المهووسون بمواصلة الحرب، أمثال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إذ يطالبون باجتياح رفح ((الآن))، خلافًا للخطط الأمريكية البديلة، كما يسعون إلى أكبر قدر من ((تغيير الواقع)) في الضفة الغربية مع توسيع الاستيطان وزيادة درجة الهيمنة على السلطة الفلسطينية.
ما يحسم الحرب على غزّة توافق واشنطن وإسرائيل على أسلوب السيطرة على رفح، باعتبارها المعقل الأخير لـ ((حماس)) وقادة ((كتائب القسّام)) والمكان المفترض لآخر ما لديها من قدرات عسكرية ومصانع للصواريخ. واشنطن ليست ضدّ ((القضاء على حماس)) عسكريًا، فهذا من صميم حمايتها الدائمة لـ ((أمن إسرائيل))، لكنه يعني أيضًا انتزاع ورقة مهمة من إيران واستراتيجيتها التي جعلت من القضية الفلسطينية شعارًا ورأس حربة لمدّ نفوذها الإقليمي. لم تقرّر واشنطن بعد كيفية قبول ((حماس)) السياسية، باعتبارها ((جزءًا من الشعب الفلسطيني))، لكن كل شيء سيتوقف على صدقية تطبيقها لـ ((حلّ الدولتين)) ومدى نجاحها في دفع إسرائيل ليس فقط إلى قبول دولة فلسطينية إلى جانبها، بل خصوصًا إلى إلزامها بوقف الاستيطان والتخلّي عن احتلال أراضٍ فلسطينية. صحيح أن واشنطن بنت كل خطط ((اليوم التالي)) على أساس إقناع العرب بالمقايضة بين ((دولة فلسطينية)) و((تطبيع مع إسرائيل))، إلا أن أسرع الطرق إلى هذه ((الدولة)) تبدو طويلة ومزروعة بالعقبات، فيما يواظب مسؤولو الإدارة على تصوير الطرق إلى ((التطبيع)) على أنها أقصر وأسرع، كما لو أنه غير مشروط وغير مرتبط تلقائيًا بـ ((الدولة)). من الواضح أن أمريكا وإسرائيل لا تبديان أي استعداد لتحمّل مسؤولية الاستقرار في المنطقة.
هذا يناسب إيران، لأنه يُبقي لها هامشًا للمناورة وللحفاظ على خيار ((المقاومة)) من خلال ميليشياتها، ولأن الخيار الآخر - أي ((الدولة الفلسطينية)) - سيظل متأرجحًا لسنوات عدّة وخاضعًا لمفاوضات طويلة على التفاصيل، ثم إن إيران سبق أن قالت بصريح العبارة وبلسان وزير خارجيتها إن ما تلتقي به مع إسرائيل هو رفض ((مشروع الدولة الفلسطينية)). أما البديل عندها فهو استقطاب ((فصائل المقاومة)) الفلسطينية إلى سوريا ولبنان، وتفعيل ما يوجد منها في الضفة الغربية، لتمكينها من الاستمرار في مواجهة العدو الإسرائيلي. وبذلك تشوّش على خطط إقامة ((الدولة)) وتواصل فرض نفسها على الملف الفلسطيني في انتظار أن يلقى نفوذها الإقليمي القبول الأمريكي - العربي الذي تنتظره وتعمل على تحقيقه منذ أكثر من عقدَين. هذا ما يُتوقّع من طهران التي تجد مصلحتها في استمرار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولا ترى في ((مشروع الدولة)) كما هو مطروح حاليًا، ولا في ((التطبيع)) المزمع، نهاية لهذا الصراع، وطالما أنها ليست مقبولة كـ ((لاعبة)) فإنها لن تكون متفرّجة بل فاعلة ومخرّبة. ما يساعدها في ذلك أن المقاربة الأمريكية وبالأخصّ الإسرائيلية للمنطقة لم تتغير - بفعل الحرب على غزّة - على النحو الذي يوحي بأي جدّية في منح الفلسطينيين حقوقهم بما فيها دولتهم، أو في اعتبار ((التطبيع)) سياقًا يستوجب إنصاف الفلسطينيين.
كان أول ما أعلنه إسماعيل هنيّة في طهران أن ((الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية)) بعد نحو ستة شهور من الحرب، وآخر ما قاله إن ((الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع فرض معادلاته على الشعب الفلسطيني لا بالحرب ولا بالسياسة)). ولعل العبارة الأخيرة تلخّص ما انتهى إليه التشاور بين رئيس المكتب السياسي لـ ((حماس)) والقيادة الإيرانية في لحظة فارقة تسبق معركة رفح، بمعزل عن طبيعة التوافق الأمريكي - الإسرائيلي على هذه المعركة. تزامن ذلك مع تسريبات عن موافقة ثلاث دول عربية على المشاركة بقوات تساعد في الترتيبات الأمنية المطلوبة لغزّة بعد الحرب. وتزامن أيضًا مع تنسيق فصائل ((المقاومة الإسلامية)) لمواكبة معركة رفح بتصعيد كبير لا تريده إيران أن يخرج عن الضوابط أو أن يسمح لإسرائيل (ولأمريكا) بتوريطها في حرب واسعة، وهي لن تتورّط في كل الأحوال، لكنها لا تريد أن يتضرّر منها النظام السوري و((حزب الله)) في لبنان.
قال المرشد علي خامنئي لوفد ((حماس)) إن إيران ((لن تتوانى عن دعم قضية فلسطين وأهل غزّة المظلومين والمقاومين)). كيف دعمهم طوال الشهور الماضية؟ إمّا أن أحدًا لم يخبره أن أهل غزّة يمرّون بحال مجاعة افتعلتها إسرائيل ولا تزال مصرّة عليها، أو أن وفد ((حماس)) لم يطلعه على حجم الخسائر البشرية ولم يبلغه أن العدو الإسرائيلي جعل غزّة غير قابلة للعيش فيها، وربما تصبح قريبًا غير قابلة لـ ((المقاومة)) من خلالها.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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