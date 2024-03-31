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اليرموك يتأهل للثالثة ويمسح إخفاقات الرباعي

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) مسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك إخفاقات أندية جازان التهامي، وبيش، والأمجاد، وحطين في دوريي الدرجتين الثالثة والثانية لكرة القدم، وخطف بطاقة التأهل لدوري الدرجة الثالثة رسميا، بعد تغلبه على نظيره ألمع في إياب دور الـ8 من تصفيات المملكة المؤهلة بنتيجة 3 / 1، ومواصلة مشواره في المنافسة على تحقيق اللقب.
وأشعل اليرموك أفراح الرياضيين بالمنطقة بعد تحقيقه حلم التأهل للمرة الأولى ولحاقه بثلاثي المنطقة، معلنا انتقال دوري جازان إلى دوري الدرجة الثالثة على مستوى المملكة.
وانهالت المكافآت على إدارة النادي فور إعلان التأهل، حيث سيحصل الفريق على 175 ألف ريال، حصيلة 5 آلاف ريال لكل من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وهنأ محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي إدارة ولاعبي اليرموك بمناسبة التأهل، مثمنا دعم واهتمام أمير المنطقة ونائبه بالرياضة وأندية المنطقة، مطالبا باستمرار النتائج الإيجابية للنادي.

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