اليرموك يتأهل للثالثة ويمسح إخفاقات الرباعي

(MENAFN
- Al Watan) مسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك إخفاقات أندية جازان التهامي، وبيش، والأمجاد، وحطين في دوريي الدرجتين الثالثة والثانية لكرة القدم، وخطف بطاقة التأهل لدوري الدرجة الثالثة رسميا، بعد تغلبه على نظيره ألمع في إياب دور الـ8 من تصفيات المملكة المؤهلة بنتيجة 3 / 1، ومواصلة مشواره في المنافسة على تحقيق اللقب.
وأشعل اليرموك أفراح الرياضيين بالمنطقة بعد تحقيقه حلم التأهل للمرة الأولى ولحاقه بثلاثي المنطقة، معلنا انتقال دوري جازان إلى دوري الدرجة الثالثة على مستوى المملكة.
وانهالت المكافآت على إدارة النادي فور إعلان التأهل، حيث سيحصل الفريق على 175 ألف ريال، حصيلة 5 آلاف ريال لكل من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وهنأ محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي إدارة ولاعبي اليرموك بمناسبة التأهل، مثمنا دعم واهتمام أمير المنطقة ونائبه بالرياضة وأندية المنطقة، مطالبا باستمرار النتائج الإيجابية للنادي.
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