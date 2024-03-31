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120 جنسية تتعرف على السعودية

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الأمين العام لجمعية أصدقاء السعودية في الأحساء هشام الخطيب، إجمالي الجنسيات في العالم، من خلال تبني الجمعية عدة مبادرات، في التعريف بحضارة وثقافة وتراث المملكة، لترك أثر إيجابي ومستدام لدى الزوار والمقيمين والسائحين من 120 جنسية مختلفة في العالم، بطرق إبداعية وبرامج إثرائية عـن طريق تفعيل دور الشباب والمجتمع، والتركيز على خلق صداقة عالمية برؤية سعودية، غايتها: 3 ركائز: سياحة ممتعة، وضيافة مبهرة، وثقافة مقنعة، كاشفًا حصد الجمعية على لقب أفضل ((تقييم))، والمركز الأول بين 25 جمعية سياحية في المملكة مرخصة من وزارة السياحة.
سفير بلا سفارة
قال الخطيب: إن الجمعية، تبنت عدة مبادرات، من بينها:
. سفير بلا سفارة: برنامج تعلیمي مهاري للشباب والمتطوعین لتزویدھم بأھـم المھارات الحیاتیة، ومھارات اللغة والتواصل وتعزیز الجانب الاجتماعي وتأھیلهم للانغماس مع المجتمعات الأخرى، لیكونوا واجھة مشرفة للوطن وخیر ممثلین له.
. اكتشف السعودية: برنامج ثقافي متنقل خارج المملكة، يحوي خيمة شعبية، تقدم فيها جميع أشكال الضيافة السعودية متبوع بمعرض متكامل عن تاريخ وحضارة وثقافة المملكة تقدم فيه هدايا تراثية للزوار، يشرف عليه مجموعة من الطلاب المبتعثين.
. اكتشف الأحساء: جولة لاستكشاف بساتين النخيل والعيون والمواقع الطبيعية والكنوز التراثية، وتتبع تاريخ استيطان البشر للمنطقة منذ العصر الحجري الحديث.
. جولة المساجد والمدارس التراثية: برنامج ثقافي يقوم على جولات لأهم المساجد التراثية والمدارس القديمة التي لها قيمة تاريخية ويقصدها كثيرون للاطلاع على تاريخ وثقافة المنطقة وأشكال العمارة فيها، التي تضيف للسائح ارتباطاً اجتماعياً مع سكان المنطقة عن طريق إثراء الجانب المعرفي والعلمي والثقافي.
. سفاري الصحراء: لأي شخص يبحث عن مغامرة شيقة وسط الصحراء الشاسعة والأودية الرملية ويشمل مغامرات متنوعة وزيارة مزارع الإبل وضيافة عند أصحاب المخيمات للتعرف على العادات والتقاليد البدوية الأصيلة.
10 آلاف ساعة تطوع
قال: خلال عامين استفاد من الجمعية أكثر من 50 ألف فرد، وبلغ إجمالي المتطوعين والمتطوعات 500 فرد، ووصلت ساعات التطوع لبعضهم إلى 400 ساعة تطوع، وبإجمالي ساعات تطوع 10 آلاف ساعة تطوعية إجمالية، وهناك تنسيق مع أقسام السياحة في الكليات والجامعات السعودية لتخريج كوادر متخصصة وممارسة، ومساعدتهم في الحصول على رخصة مزاولة عمل الإرشاد السياحي في أثناء الدراسة، وهناك توجه لتوسيع أنشطة الجمعية إلى عموم محافظات المنطقة الشرقية.
. أهداف الجمعية:
01- التعريف بالحضارة والثقافة السعودية.
02- إثراء المحتوى السعودي الثقافي والحضاري.
03- تأهيل الشباب وتمكينهم في مجالات الحوار والتواصل الحضاري.
04- إبراز الصورة الحقيقية عن المملكة ومجتمعها

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