120 جنسية تتعرف على السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكد الأمين العام لجمعية أصدقاء السعودية في الأحساء هشام الخطيب، إجمالي الجنسيات في العالم، من خلال تبني الجمعية عدة مبادرات، في التعريف بحضارة وثقافة وتراث المملكة، لترك أثر إيجابي ومستدام لدى الزوار والمقيمين والسائحين من 120 جنسية مختلفة في العالم، بطرق إبداعية وبرامج إثرائية عـن طريق تفعيل دور الشباب والمجتمع، والتركيز على خلق صداقة عالمية برؤية سعودية، غايتها: 3 ركائز: سياحة ممتعة، وضيافة مبهرة، وثقافة مقنعة، كاشفًا حصد الجمعية على لقب أفضل ((تقييم))، والمركز الأول بين 25 جمعية سياحية في المملكة مرخصة من وزارة السياحة.
سفير بلا سفارة
قال الخطيب: إن الجمعية، تبنت عدة مبادرات، من بينها:
. سفير بلا سفارة: برنامج تعلیمي مهاري للشباب والمتطوعین لتزویدھم بأھـم المھارات الحیاتیة، ومھارات اللغة والتواصل وتعزیز الجانب الاجتماعي وتأھیلهم للانغماس مع المجتمعات الأخرى، لیكونوا واجھة مشرفة للوطن وخیر ممثلین له.
. اكتشف السعودية: برنامج ثقافي متنقل خارج المملكة، يحوي خيمة شعبية، تقدم فيها جميع أشكال الضيافة السعودية متبوع بمعرض متكامل عن تاريخ وحضارة وثقافة المملكة تقدم فيه هدايا تراثية للزوار، يشرف عليه مجموعة من الطلاب المبتعثين.
. اكتشف الأحساء: جولة لاستكشاف بساتين النخيل والعيون والمواقع الطبيعية والكنوز التراثية، وتتبع تاريخ استيطان البشر للمنطقة منذ العصر الحجري الحديث.
. جولة المساجد والمدارس التراثية: برنامج ثقافي يقوم على جولات لأهم المساجد التراثية والمدارس القديمة التي لها قيمة تاريخية ويقصدها كثيرون للاطلاع على تاريخ وثقافة المنطقة وأشكال العمارة فيها، التي تضيف للسائح ارتباطاً اجتماعياً مع سكان المنطقة عن طريق إثراء الجانب المعرفي والعلمي والثقافي.
. سفاري الصحراء: لأي شخص يبحث عن مغامرة شيقة وسط الصحراء الشاسعة والأودية الرملية ويشمل مغامرات متنوعة وزيارة مزارع الإبل وضيافة عند أصحاب المخيمات للتعرف على العادات والتقاليد البدوية الأصيلة.
10 آلاف ساعة تطوع
قال: خلال عامين استفاد من الجمعية أكثر من 50 ألف فرد، وبلغ إجمالي المتطوعين والمتطوعات 500 فرد، ووصلت ساعات التطوع لبعضهم إلى 400 ساعة تطوع، وبإجمالي ساعات تطوع 10 آلاف ساعة تطوعية إجمالية، وهناك تنسيق مع أقسام السياحة في الكليات والجامعات السعودية لتخريج كوادر متخصصة وممارسة، ومساعدتهم في الحصول على رخصة مزاولة عمل الإرشاد السياحي في أثناء الدراسة، وهناك توجه لتوسيع أنشطة الجمعية إلى عموم محافظات المنطقة الشرقية.
. أهداف الجمعية:
01- التعريف بالحضارة والثقافة السعودية.
02- إثراء المحتوى السعودي الثقافي والحضاري.
03- تأهيل الشباب وتمكينهم في مجالات الحوار والتواصل الحضاري.
04- إبراز الصورة الحقيقية عن المملكة ومجتمعها
MENAFN31032024000089011017ID1108042116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.