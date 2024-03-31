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أبريل يشهد مربع كأس الطائرة

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهلت أندية: الهلال والابتسام والاتحاد والخليج إلى المرحلة الختامية لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (المربع الذهبي) 2024 التي البطولة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف خلال الفترة من الـ14 وحتى الـ17 من أبريل المقبل بنظام الدوري من دور واحد.
وأسفرت نتائج مباريات الاياب عن فوز الهلال على الفيصلي 3/ صفر وكانت نتيجة الذهاب بذات النتيجة،
وتمكن الاتحاد من تخطي النصر 3/ صفر، أسهمت في تأهله رغم خسارته مباراة الذهاب 2/ 3 مستفيداً من تفوقه بفارق الأشواط.
ونجح الخليج في التأهل بفارق النقاط داخل الأشواط رغم خسارته في مباراة الإياب أمام الأهلي صفر/ 3، مستفيداً من فوزه في ذهابا 3/صفر، وتغلب الابتسام على الصفا 3/صفر، وكانت موقعة الذهاب انتهت لمصلحته 3/ 1.

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