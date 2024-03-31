أبريل يشهد مربع كأس الطائرة

(MENAFN
- Al Watan) تأهلت أندية: الهلال والابتسام والاتحاد والخليج إلى المرحلة الختامية لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (المربع الذهبي) 2024 التي البطولة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف خلال الفترة من الـ14 وحتى الـ17 من أبريل المقبل بنظام الدوري من دور واحد.
وأسفرت نتائج مباريات الاياب عن فوز الهلال على الفيصلي 3/ صفر وكانت نتيجة الذهاب بذات النتيجة،
وتمكن الاتحاد من تخطي النصر 3/ صفر، أسهمت في تأهله رغم خسارته مباراة الذهاب 2/ 3 مستفيداً من تفوقه بفارق الأشواط.
ونجح الخليج في التأهل بفارق النقاط داخل الأشواط رغم خسارته في مباراة الإياب أمام الأهلي صفر/ 3، مستفيداً من فوزه في ذهابا 3/صفر، وتغلب الابتسام على الصفا 3/صفر، وكانت موقعة الذهاب انتهت لمصلحته 3/ 1.
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