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الحكام المحليون يسيطرون والدون يبتعد بالقمة

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أشعلت النتائج الكبيرة والحضور الجماهيري التنافس في الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وواصل الهلال تحطيم الأرقام القياسية بالفوز الـ18 تواليا دوريا، ولم يتواجد خلال الجولة سوى حكمين أجنبيين، وقاد 7 أطقم سعودية بقية المواجهات، وظهرت البطاقة الحمراء 4 مرات، وقائد النصر كريستيانو رونالدو يسجل الهاتريك ليبتعد بصدارة

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