الحكام المحليون يسيطرون والدون يبتعد بالقمة
التاريخ
3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) أشعلت النتائج الكبيرة والحضور الجماهيري التنافس في الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وواصل الهلال تحطيم الأرقام القياسية بالفوز الـ18 تواليا دوريا، ولم يتواجد خلال الجولة سوى حكمين أجنبيين، وقاد 7 أطقم سعودية بقية المواجهات، وظهرت البطاقة الحمراء 4 مرات، وقائد النصر كريستيانو رونالدو يسجل الهاتريك ليبتعد بصدارة
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