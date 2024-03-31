ديربي مشتعل

(MENAFN
- Al Watan) سيكون عشاق كرة القدم السعودية، على موعد مع سهرة كبرى مساء اليوم، عندما تنطلق الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، أفضل انطلاقة وبمواجهة من العيار الثقيل، وبديربي مشتعل قبل بدايته، حينما يتقابل على إستاد الجولة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قطبا جدة الكبيرين الأهلي والاتحاد، اللذان يتنافسان بقوة على المركز الثالث في الدوري المؤهل إلى بطولة نخبة أبطال آسيا، كما أن الفريقين يلتقيان على ذكرى موقعة الدور الأول التي كسبها قلعة الكؤوس 1 /صفر. وتشهد انطلاقة الجولة أيضا مباراتين أخريين لا تقلان أهمية عن الديربي، فعلى ملعب نادي الحزم يتواجه الحزم وضيفه ضمك، في موقعة الطموح المختلف، ويلتقي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، الرائد والخليج العائدان بانتصارين مهمين في الجولة السابقة، والطامحان إلى تحسين موقعيهما في وسط ترتيب
قمة مشتعلة
بعيدا عن الحسابات الفنية قبل اللقاء، وبطابع مختلف عن بقية المواجهات، سيكون إستاد الجوهرة مسرحا لقمة الجولة الـ26، حينما يتقابل الكبيرين الأهلي والاتحاد، في قمة منتظرة، تحمل بين طياتها الكثير.
وبعيدا عما قدمه الفريقان في الجولات السابقة سيكون للديربي وضعه المختلف، إذ إن الفريقان يتنافسان على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة نخبة أبطال آسيا، البطولة المستحدثة قاريا وتعد أهم وأقوى بطولات القارة.
فرص متشابهة
فرص الفريقان في الظفر بالمركز الثالث متشابهة، فالأهلي الذي يتمسك بالمركز الثالث منذ فترة طويلة يملك 48 نقطة، وبفارق نقطتين عن منافسه التقليدي الذي تقدم بشكل مميز في الجولات الأخيرة، ويحل رابعا بـ46 نقطة، ونجح في تقليص الفارق بينهما مستفيدا من تعثر جاره بالتعادل مع الاتفاق في الجولة الماضية، وانتصاره على الفيحاء.
ويطمح الراقي إلى الابتعاد بالمركز الثالث وتوسيع الفرق بينه وبين جاره، وتأكيد تفوقه في الديربي بعدما كسب الذهاب بنتيجة 1 /صفر. في المقابل، يتطلع العميد إلى رد الدين لجاره وخطف المركز الثالث، ومواصلة انتصاراته المتتالية، وتأكيد صحوته وقدرته على خطف المركز الثالث والظفر بالمقعد الآسيويى.
نجوم كبار
يملك الكبيران بين صفوفها لاعبين كبارا قادرين على صنع الفارق، أماثال الإيفوار فرانك كيسيه و الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سانت ماكسيميمان، و البرازيلي ربورتو فيرمينيو، ومواطنه العائد من الإيقاف إيبانيز في الأهلي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه كانتي والبرتغالي جوتا، والإيطالي لويز فليبيي في العميد، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، إلا أن الفريقين سيعانيان من غياب نجومها المحليين المنضمين للمنتخب السعودي تحت 23 عاما.
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