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ديربي مشتعل

3/31/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون عشاق كرة القدم السعودية، على موعد مع سهرة كبرى مساء اليوم، عندما تنطلق الجولة الـ26 لدوري روشن السعودي للمحترفين، أفضل انطلاقة وبمواجهة من العيار الثقيل، وبديربي مشتعل قبل بدايته، حينما يتقابل على إستاد الجولة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قطبا جدة الكبيرين الأهلي والاتحاد، اللذان يتنافسان بقوة على المركز الثالث في الدوري المؤهل إلى بطولة نخبة أبطال آسيا، كما أن الفريقين يلتقيان على ذكرى موقعة الدور الأول التي كسبها قلعة الكؤوس 1 /صفر. وتشهد انطلاقة الجولة أيضا مباراتين أخريين لا تقلان أهمية عن الديربي، فعلى ملعب نادي الحزم يتواجه الحزم وضيفه ضمك، في موقعة الطموح المختلف، ويلتقي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، الرائد والخليج العائدان بانتصارين مهمين في الجولة السابقة، والطامحان إلى تحسين موقعيهما في وسط ترتيب

قمة مشتعلة
بعيدا عن الحسابات الفنية قبل اللقاء، وبطابع مختلف عن بقية المواجهات، سيكون إستاد الجوهرة مسرحا لقمة الجولة الـ26، حينما يتقابل الكبيرين الأهلي والاتحاد، في قمة منتظرة، تحمل بين طياتها الكثير.
وبعيدا عما قدمه الفريقان في الجولات السابقة سيكون للديربي وضعه المختلف، إذ إن الفريقان يتنافسان على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة نخبة أبطال آسيا، البطولة المستحدثة قاريا وتعد أهم وأقوى بطولات القارة.
فرص متشابهة
فرص الفريقان في الظفر بالمركز الثالث متشابهة، فالأهلي الذي يتمسك بالمركز الثالث منذ فترة طويلة يملك 48 نقطة، وبفارق نقطتين عن منافسه التقليدي الذي تقدم بشكل مميز في الجولات الأخيرة، ويحل رابعا بـ46 نقطة، ونجح في تقليص الفارق بينهما مستفيدا من تعثر جاره بالتعادل مع الاتفاق في الجولة الماضية، وانتصاره على الفيحاء.
ويطمح الراقي إلى الابتعاد بالمركز الثالث وتوسيع الفرق بينه وبين جاره، وتأكيد تفوقه في الديربي بعدما كسب الذهاب بنتيجة 1 /صفر. في المقابل، يتطلع العميد إلى رد الدين لجاره وخطف المركز الثالث، ومواصلة انتصاراته المتتالية، وتأكيد صحوته وقدرته على خطف المركز الثالث والظفر بالمقعد الآسيويى.
نجوم كبار
يملك الكبيران بين صفوفها لاعبين كبارا قادرين على صنع الفارق، أماثال الإيفوار فرانك كيسيه و الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سانت ماكسيميمان، و البرازيلي ربورتو فيرمينيو، ومواطنه العائد من الإيقاف إيبانيز في الأهلي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه كانتي والبرتغالي جوتا، والإيطالي لويز فليبيي في العميد، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، إلا أن الفريقين سيعانيان من غياب نجومها المحليين المنضمين للمنتخب السعودي تحت 23 عاما.

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