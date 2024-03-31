Monday, 01 April 2024 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تتمسك بقصف المستشفيات

3/31/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) قام جيش الاحتلال بغارة جوية استهدف بها مخيما في باحة مستشفى بوسط غزة، مما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 آخرين، من بينهم صحفيون يعملون في مكان قريب.
وتحاول الولايات المتحدة وقطر ومصر التوسط في وقف آخر لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن منذ يناير واستؤنفت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة ، دون توقعات تذكر بتحقيق أي انفراجة.
وتطالب حماس بأن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية.
وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه المطالب وقال إن إسرائيل ستواصل القتال حتى تدمر قدرات حماس العسكرية والحكمية. لكنه يتعرض لضغوط متزايدة للتوصل إلى اتفاق من عائلات الرهائن، الذين انضم بعضهم إلى المظاهرات الحاشدة المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ليحل محله.
فرار المدنيين
وقام مراسل إحدى الوكالات الأجنبية بتصوير الغارة وعواقبها في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث لجأ آلاف الأشخاص بعد فرارهم من منازلهم في أماكن أخرى من المنطقة التي مزقتها الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مركز قيادة لحركة الجهاد الإسلامي المسلحة، وزعم أن عمل المستشفى لم يتأثر.
وقد لجأ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مستشفيات غزة منذ بداية الحرب قبل ما يقرب من ستة أشهر، حيث اعتبروها آمنة نسبيًا من الغارات الجوية. وتتهم إسرائيل حماس ومسلحين آخرين بالعمل داخل وحول المنشآت الطبية، وداهمت القوات عددا من المستشفيات.
رعب وإنقاذ
وتداهم القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، منذ ما يقرب من أسبوعين، فثلث مستشفيات غزة فقط تعمل بشكل جزئي، في حين أن الغارات الإسرائيلية تقتل وتجرح العشرات من الأشخاص كل يوم. ويقول الأطباء إنهم يضطرون في كثير من الأحيان إلى علاج المرضى في طوابق المستشفى لأن جميع الأسرّة مشغولة، والعمل دون مخدر وغيره من الإمدادات الطبية الحيوية.
وكان المصابون في الغارة يرقدون على أرضية مستشفى شهداء الأقصى
وقال فريق دولي من الأطباء الذين زاروا المستشفى مؤخرًا إنهم شعروا بالرعب من التأثير المروع للحرب على الأطفال الفلسطينيين. ويقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن حوالي 9000 مريض بحاجة ماسة إلى الإجلاء إلى الخارج لتلقي الرعاية المنقذة

معالجة الأزمة
وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من احتمال حدوث مجاعة في شمال غزة المدمر والمعزول إلى حد كبير في وقت مبكر من هذا الشهر.
ويقول مسؤولون إنسانيون إن عمليات التسليم عن طريق البحر والجو ليست كافية وإن على إسرائيل أن تسمح بتقديم المزيد من المساعدات عن طريق البر. وقالت مصر إن آلاف الشاحنات تنتظر. وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بفتح المزيد من المعابر البرية واتخاذ إجراءات أخرى لمعالجة الأزمة.
تسع شاحنات
وذكرت رئيسة برنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، لشبكة سي بي إس إن البرنامج تمكن من إدخال تسع شاحنات فقط إلى غزة يوم الخميس، و((هذا لا شيء)). وقالت: ((لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو))، داعية إلى الوصول غير المقيد. ((الناس سيموتون بخلاف ذلك، وهم يموتون بالفعل)).
وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 32782 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء الحرب، من بينهم 77 نقلت جثثهم إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتقول إسرائيل إن أكثر من ثلث القتلى هم من المسلحين، رغم أنها لم تقدم أدلة تدعم ذلك، وتلقي باللوم على حماس في سقوط ضحايا من المدنيين لأن الجماعة تعمل في مناطق سكنية.
ونفى مسؤولو الصحة في غزة مرارًا المزاعم الإسرائيلية بأن النشطاء يعملون في المستشفيات.

MENAFN31032024000089011017ID1108042112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث