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ذخائر كوريا الجنوبية عيار 105 ملم أمل أوكرانيا للدفاع

3/31/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) استمرت المعارك المدفعية على طول الخطوط الأمامية للحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتسبب المدفعية في سقوط حوالي 80 % من الضحايا. ووفقا لتقرير حديث من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، تحتاج أوكرانيا بشكل عاجل إلى تدفق ذخائر المدفعية ذات عيار 105 ملم للحفاظ على مواقعها، ناهيك عن شن هجوم مضاد آخر لطرد الروس من الأراضي الأوكرانية.
وفي العام الماضي، عملت إدارة بايدن مع إدارة يون في كوريا الجنوبية لإرسال أكثر من 300 ألف قذيفة من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا. وقد تحتاج الإدارة إلى إعادة الاستفادة من مخزون الذخائر الكورية الجنوبية لتسليح أوكرانيا في مواجهة المخزونات المتضائلة والجمود في الكونجرس. والخبر السار وفقا للتقرير هو أن كوريا الجنوبية قد تكون على استعداد للتعاون.
مدافع الهاوتزر
واقتراح الولايات المتحدة باستخدام الجزء الأكبر من مخزون كوريا الجنوبية من الذخائر عيار 105 ملم، ثم استبدالها بالذخيرة عيار 155 ملم التي يتم إنتاجها حالياً، قد يلقى قبولاً لدى كوريا الجنوبية.
ويبين التقرير ان أقل من 30 بالمائة من مدافع الهاوتزر التي يديرها الجيش الكوري الجنوبي تطلق ذخيرة عيار 105 ملم ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحويل معظم الوحدات إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 ملم مثل مدفع K9 ثاندر المنتج محليًا .
وخططت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في الأصل لسحب جميع مدافع الهاوتزر عيار 105 ملم من الخدمة بحلول عام 2020. وبدلاً من ذلك، للاستفادة من الذخيرة المتبقية من عيار 105 ملم في المخزون، قامت بتطوير مدفع هاوتزر متنقل K105 عن طريق تحميل مدفع هاوتزر عيار 105 ملم مجدد على شاحنة بوزن خمسة أطنان.
ويعمل اليوم حوالي 200 منها، مخصصة لدعم الوحدات التي لا تتلقى مدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم. وفي نهاية المطاف، يخطط الجيش الكوري الجنوبي لنقل مدافع الهاوتزر K105 إلى وحدات الاحتياط.
75 ألف قذيفة
ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن مجرد الحفاظ على الخط يتطلب 75 ألف قذيفة مدفعية شهريا، في حين أن أي هجوم كبير آخر سيتطلب أكثر من ضعف هذه الكمية.
وفي المقابل، تطلق روسيا نحو 300 ألف صاروخ كل شهر، ويمكنها الحفاظ على ذلك بإنتاج شهري يبلغ نحو 250 ألفاً وواردات من كوريا الشمالية.
وحتى الآن، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين قذيفة مدفعية من عيارات مختلفة.
وستوفر حزمة المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في 12 مارس، إعادة إمداد قصيرة المدى بالذخيرة والمعدات العسكرية الأخرى.
وإن التمويل الإضافي لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار والذي تتم مناقشته في الكونجرس من شأنه أن يدعم المقاومة الأوكرانية لعدة أشهر. كما أنه سيساعد الولايات المتحدة على زيادة إنتاجها الشهري من القذائف إلى 100 ألف بحلول نهاية عام 2025 - ارتفاعًا من الإنتاج الشهري الحالي البالغ حوالي 30 ألفًا - وهو ما سيوفر احتياجات أوكرانيا ويحافظ على احتياطيات الحرب العالمية الأمريكية.
ويعد ضخ تمويل جديد أمرًا حيويًا للمقاومة الأوكرانية ولكنه لا يزال يترك فجوة في الذخيرة لأن الأمر سيستغرق أشهرًا حتى يتزايد الإنتاج.
المخاطرة بنقص الذخيرة
ومع ذلك، يقول التقرير انه من المحتمل أن كوريا الجنوبية لا تستطيع توفير المزيد من القذائف من عيار 155 ملم دون المخاطرة بنقصها في معركتها من أجل البقاء. ومثلها كمثل أوكرانيا، تواجه كوريا الجنوبية جارة تهديدية ومعادية، في حين أنها مسلحة بمخزون محدود من الذخائر وقدرة إنتاجية مقيدة. وفي الواقع، تشير بعض التقارير المتاحة للعامة إلى أن كوريا الجنوبية قد تواجه نقصًا في الذخائر في غضون أسبوع من نشوب صراع تقليدي مع كوريا الشمالية.
تشير التقديرات إلى أن معدل الإنتاج السنوي لكوريا الجنوبية يبلغ حوالي 200000 قذيفة عيار 155 ملم سنويًا. وتطلق القوات المسلحة الأوكرانية، التي يبلغ حجمها نفس حجم القوات المسلحة الكورية الجنوبية، العديد من المقذوفات خلال شهر من القتال العنيف.
وما قد تتمكن كوريا الجنوبية من توفيره هو قذائف عيار 105 ملم.
مقايضة سياسية عسكرية
ومن الناحية السياسية، أعربت إدارة يون عن استعدادها لنقل مساعدات فتاكة إلى أوكرانيا، وخاصة مع قيام كوريا الشمالية بنقل ملايين الذخائر إلى روسيا.
وهناك مفارقة يجب أن نلاحظها هنا. ومع قيام كوريا الجنوبية بتوفير الذخيرة لأوكرانيا عبر الولايات المتحدة، وتوفير كوريا الشمالية الذخيرة لروسيا، فإن الكوريتين تخوضان حرباً بالوكالة على بعد 4500 ميل من شبه الجزيرة. ورغم أن الانتخابات النصفية المقبلة في كوريا الجنوبية تخلق بيئة حساسة سياسيا، فإن الرأي العام في كوريا الجنوبية يتعاطف على نطاق واسع مع أوكرانيا.

مدافع الهاوتزر وذخائر عيار 105 ملم:
تتمتع هذه القذائف عيار 105 ملم (حوالي 33 رطلاً لكل منها) بمدى وقوة انفجارية أقل من القذائف 155 ملم (حوالي 95 رطلاً لكل منها) مدافع الهاوتزر أخف وزنًا وأكثر قدرة على الحركة.
مع تضاؤل مخزونات المدفعية الغربية من عيار 155 ملم، قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بتزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر عيار 105 ملم.
يشغل الجيش الأوكراني الآن مجموعة متنوعة من حوالي 100 قطعة مدفعية عيار 105 ملم، بما في ذلك M101 الأمريكية، وM118/M119 الأمريكية/البريطانية، والإيطالية OTO Melara.
وزن مدافع الهاوتزر الخفيف وقدرتها على الحركة من شأنه أن يسمح لوحدات المدفعية الأوكرانية بالانتقال بسرعة بعد إطلاق النار، وهو تكتيك حاسم للبقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة الحديثة.
ستسمح مدافع الهاوتزر هذه أيضًا لقادة ساحة المعركة الأوكرانيين بشن هجمات على الأراضي الوعرة ضد أهداف ذات قيمة عالية.
يمكن للتحرك السريع بطائرات الهليكوبتر أن يعزز المناطق المهددة بسرعة.
تشير التقارير العامة إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك حوالي 3.4 ملايين قذيفة مدفعية عيار 105 ملم، معظمها كانت ذات يوم جزءًا من WRSA-K.

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