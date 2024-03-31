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الجوع يلاحق الملايين بسبب جفاف الجنوب الأفريقي

3/31/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن عمال إغاثة الولايات المتحدة عن زيارتهم الأخيرة في الوقت الذي تواجه فيه زيمبابوي الواقعة في الجنوب الأفريقي موجة جفاف شديدة - وأحبط الملايين هناك جراء الجوع الذي تسبب به الجفاف الشديد.وقد وصل الجفاف في زيمبابوي وزامبيا وملاوي المجاورتين إلى مستويات الأزمة. وأعلنت زامبيا وملاوي كوارث وطنية. ومن الممكن أن تكون زيمبابوي على وشك القيام بنفس الشيء. ووصل الجفاف إلى بوتسوانا وأنجولا من الغرب، وموزمبيق ومدغشقر من الشرق.
تقديم الأغذية
وتهدف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى مساعدة نحو 2.7 مليون شخص في المناطق الريفية في زيمبابوي المهددين بالجوع بسبب الجفاف الذي اجتاح أجزاء كبيرة من جنوب أفريقيا منذ أواخر العام الماضي.
ويعد توزيع المواد الغذائية جزءًا من برنامج تموله وكالة المعونة الأمريكية USAID وينفذه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
ويهدف إلى مساعدة بعض من 2.7 مليون شخص في المناطق الريفية في زيمبابوي المهددين بالجوع بسبب الجفاف الذي اجتاح أجزاء كبيرة من الجنوب الأفريقي منذ أواخر عام 2023.
حيث أحرق المحاصيل التي يزرعها عشرات الملايين من الناس بأنفسهم ويعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.
طقس قاس
وقبل عام، تعرضت معظم هذه المنطقة للعواصف الاستوائية والفيضانات القاتلة. وتدور المنطقة في خضم حلقة مناخية مفرغة: أمطار غزيرة ثم جفاف شديد. وهي تمثل قصة الظواهر المناخية المتطرفة التي يقول العلماء إنها أصبحت أكثر تواترًا وأكثر ضررًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم.
الأكثر جفافًا
وقد تسبب شهر فبراير الأكثر جفافًا في زيمبابوي، وفقًا للرصد الموسمي لبرنامج الأغذية العالمي، في نفاذ الحقول.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن هناك ((أزمات متداخلة)) من الطقس المتطرف في شرق وجنوب أفريقيا، حيث تتأرجح المنطقتان بين العواصف والفيضانات والحرارة والجفاف في العام الماضي.
وفي الجنوب الأفريقي، يحتاج ما يقدر بنحو 9 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، إلى المساعدة في ملاوي. وقالت اليونيسف إن أكثر من 6 ملايين شخص في زامبيا، منهم 3 ملايين طفل، تأثروا بالجفاف.

ظرف غير عادي
وقالت فرانشيسكا إرديلمان، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في زيمبابوي، إن محصول العام الماضي كان سيئًا لكن هذا الموسم أسوأ. وأضافت: ((هذا ليس ظرفًا عاديًا)).
الأشهر القليلة الأولى من العام هي تقليديًا ((الأشهر العجاف)) عندما تعاني الأسر من نقص الغذاء أثناء انتظار الحصاد الجديد. ومع ذلك، هناك أمل ضئيل في تجديد الموارد هذا العام.
وقال جوزيف نليا، وهو زعيم تقليدي يبلغ من العمر 77 عامًا في مانجوي، إنه لا يتذكر أن الجو كان بهذه الحرارة والجفاف واليأس. ((السدود لا تحتوي على مياه، ومجاري الأنهار جافة والآبار قليلة.

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