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إغلاق للطرق وتضرر لمنازل بالباحة وبرد وسيول في عسير

3/31/2024 11:22:59 PM

(MENAFN- Al Watan) شهدت مناطق عسير والباحة ونجران وجازان أمس هطول أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، امتدت إلى أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.
ففي الباحة أدت الأمطار إلى شبه شلل في بعض الطرق بقطاع السراة وتهامة وتوقف البعض بسبب اجتياح السيول والتسبب بأضرار نتيجة رفع الطمي والطين عليها وتساقط الصخور، فيما تضررت منازل في ناوان بمحافظة المخواة، ما دفع إحدى الجمعيات الخيرية لتخصيص رقم جوال يستقبل البلاغات ونشر فرق ميدانية لمباشرة الحالات المتضررة، بالتعاون مع جمعية مقر للإسكان التنموي لرصد ميزانية لإيواء الأسر المتضررة، عن طريق التعاقد مع الشقق المفروشة، مع بحث حلول عاجلة لإعادة أوضاع المنازل ومعالجة ما يمكن معالجته، والتواصل مع عدد من المانحين.
إلغاء رحلات
كانت محافظة العقيق تعرضت أول من أمس إلى سيول جارفة أدت إلى دخول المياه إلى المنازل والاستراحات، توفي على إثرها شاب وتم إنقاذ اثنين بعد أن جرف السيل سياراتهم فيما فقد أحد العمالة بسيل وادي اللحيان ولا زال البحث جاريا عنه، وجرفت سيول ماعل والجاوة ووراخ عددا من السيارات وتم إنقاذ أصحابها، فيما شهد مطار الملك سعود إلغاء رحلات وتأخير البعض بسبب الأجواء غير المستقرة.
أمن وسلامة
استنفرت الجهات الأمنية والخدمية ورفعت جاهزيتها لمباشرة البلاغات التي تردها ومسح جميع الطرق على مدار الساعة، ورفع الأضرار والتنبيه للأماكن الخطرة، بينما تابع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود الحالة المطرية، مؤكداً على جميع القطاعات الحكومية والأمنية بتطبيق وسائل الأمن والسلامة للحفاظ على المواطنين والمقيمين والممتلكات، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من المواقع الخطرة.
برد كثيف
وفي عسير شهدت المنطقة لليوم الثاني على التوالي أمطارا غزيرة مصحوبة ببرد كثيف غطى حي المنسك بمدينة أبها، كما جرت السيول بغزارة في معظم المحافظات خاصة في خميس مشيط، واحد رفيدة، سراة عبيدة، تنومة، وبيشة، والنماص ورجال ألمع، والمجاردة، وشملت الأمطار مركز الواديين وحولت متنزه الحبلة إلى شلالات عبر منحدرات الجبال.
مواقع للأمطار
* الباحة
مدينة الباحة
العقيق
بلجرشي
القرى
المندق
* عسير
أبها
خميس مشيط
أحد رفيدة
سراة عبيدة
تنومة
بيشة
النماص
رجال ألمع
المجاردة
* الرياض
مدينة الرياض
الدرعية
رماح
الأفلاج
السليل
وادي الدواسر
الخرج
حوطة بني تميم
* جازان
أبو عريش
أحد المسارحة
الطوال
صبيا
صامطة
ضمد
مركز الفطيحة
* نجران
مدينة نجران
بدر الجنوب
خباش
ثار
حبونا
يدمة

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