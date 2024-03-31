إغلاق للطرق وتضرر لمنازل بالباحة وبرد وسيول في عسير

(MENAFN
- Al Watan) شهدت مناطق عسير والباحة ونجران وجازان أمس هطول أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، امتدت إلى أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.
ففي الباحة أدت الأمطار إلى شبه شلل في بعض الطرق بقطاع السراة وتهامة وتوقف البعض بسبب اجتياح السيول والتسبب بأضرار نتيجة رفع الطمي والطين عليها وتساقط الصخور، فيما تضررت منازل في ناوان بمحافظة المخواة، ما دفع إحدى الجمعيات الخيرية لتخصيص رقم جوال يستقبل البلاغات ونشر فرق ميدانية لمباشرة الحالات المتضررة، بالتعاون مع جمعية مقر للإسكان التنموي لرصد ميزانية لإيواء الأسر المتضررة، عن طريق التعاقد مع الشقق المفروشة، مع بحث حلول عاجلة لإعادة أوضاع المنازل ومعالجة ما يمكن معالجته، والتواصل مع عدد من المانحين.
إلغاء رحلات
كانت محافظة العقيق تعرضت أول من أمس إلى سيول جارفة أدت إلى دخول المياه إلى المنازل والاستراحات، توفي على إثرها شاب وتم إنقاذ اثنين بعد أن جرف السيل سياراتهم فيما فقد أحد العمالة بسيل وادي اللحيان ولا زال البحث جاريا عنه، وجرفت سيول ماعل والجاوة ووراخ عددا من السيارات وتم إنقاذ أصحابها، فيما شهد مطار الملك سعود إلغاء رحلات وتأخير البعض بسبب الأجواء غير المستقرة.
أمن وسلامة
استنفرت الجهات الأمنية والخدمية ورفعت جاهزيتها لمباشرة البلاغات التي تردها ومسح جميع الطرق على مدار الساعة، ورفع الأضرار والتنبيه للأماكن الخطرة، بينما تابع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود الحالة المطرية، مؤكداً على جميع القطاعات الحكومية والأمنية بتطبيق وسائل الأمن والسلامة للحفاظ على المواطنين والمقيمين والممتلكات، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من المواقع الخطرة.
برد كثيف
وفي عسير شهدت المنطقة لليوم الثاني على التوالي أمطارا غزيرة مصحوبة ببرد كثيف غطى حي المنسك بمدينة أبها، كما جرت السيول بغزارة في معظم المحافظات خاصة في خميس مشيط، واحد رفيدة، سراة عبيدة، تنومة، وبيشة، والنماص ورجال ألمع، والمجاردة، وشملت الأمطار مركز الواديين وحولت متنزه الحبلة إلى شلالات عبر منحدرات الجبال.
مواقع للأمطار
* الباحة
مدينة الباحة
العقيق
بلجرشي
القرى
المندق
* عسير
أبها
خميس مشيط
أحد رفيدة
سراة عبيدة
تنومة
بيشة
النماص
رجال ألمع
المجاردة
* الرياض
مدينة الرياض
الدرعية
رماح
الأفلاج
السليل
وادي الدواسر
الخرج
حوطة بني تميم
* جازان
أبو عريش
أحد المسارحة
الطوال
صبيا
صامطة
ضمد
مركز الفطيحة
* نجران
مدينة نجران
بدر الجنوب
خباش
ثار
حبونا
يدمة
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