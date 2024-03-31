5 مناطق ترفض تقديم الأطعمة العالمية

تنافس 71.362 مطعمًا ومحلًا وكافتيريا في المملكة، لتقديم 11 نوعًا من خدمات الأطعمة، وسيطرت منطقة مكة المكرمة على خدمات تقديم الأطعمة كأكثر المناطق مطاعم ومحلات بـ23%، في وقت سجلت 5 مناطق ((صفرًا)) في تقديم أطعمة عالمية ممثلة في: عسير، وتبوك، ونجران، والباحة، وسكاكا بمنطقة الجوف.

11 نوعا

كشف تقرير خدمات تقديم الأطعمة للعام الماضي، تقديم 71.362 ألف مطعم وكافتيريا ومحل لـ11 نوعًا من الأطعمة، وتصدرت مطاعم ومحلات تقديم أطعمة غير محددة، حيث بلغ إجمالي خدمات تقديم الأطعمة 29.512 ألفًا بـ41%، وحلت الكافتيريا ثانيًا، بإجمالي 26.572 ألف تقديم أطعمة بـ37%، وحلت مطاعم مختصة ثالثا، بإجمالي 8241 تقديم أطعمة بـ12%، والمقاهي رابعًا، بإجمالي 5109 تقديم أطعمة بـ7%، ومحلات الحلويات خامسًا، بإجمالي 647 تقديم أطعمة بـ1%.

مطاعم ومحلات

تصدرت منطقة مكة المكرمة خدمات تقديم الأطعمة، حيث بلغ إجمالي المطاعم والمحلات 16.273 ألفًا لتقديم الأطعمة بـ23%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 16.016 ألف مطعم ومحل لتقديم الأطعمة بـ22%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 13.830 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ19%، وجازان رابعًا، بإجمالي 4849 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 4346 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ6%.

عرعر الأقل

سجلت عرعر أقل المناطق في خدمات تقديم الأطعمة، إذ بلغ إجمالي المطاعم والمحلات لتقديم الأطعمة 1152 مطعمًا بـ1.61%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 1207 مطاعم ومحلات لتقديم الأطعمة بـ1.69%، ونجران ثالثا، بإجمالي 1332 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ1.86%، وسكاكا رابعًا، بإجمالي 1495 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ2%، وحائل خامسًا، بإجمالي 1873 مطعمًا ومحلًا لتقديم الأطعمة بـ3%.

6 مطاعم

تنافست 6 مطاعم على تقديم الأطعمة المختلفة، إذ بلغ إجمالي المطاعم 9495 مطعمًا، وسيطرت المطاعم المختصة على مطاعم تقديم الأطعمة، حيث بلغ إجمالي المطاعم المختصة 8241 مطعمًا بمختلف مناطق المملكة بـ87%، وحلت مطاعم شرق آسيوية ثانيًا، بإجمالي 492 مطعمًا بـ5%، ومطاعم آسيوية ثالثًا، بإجمالي 303 مطاعم بـ3%، ومطاعم محلية رابعًا، بإجمالي 240 مطعمًا بـ2.52%، ومطاعم حمية خامسًا، بإجمالي 127 مطعمًا بـ1.33%، والمطاعم العالمية خامسًا، بإجمالي 92 مطعمًا بـ1%.

مطاعم ومناطق

71 ألف محل لتقديم الأطعمة

11 نوعا للأطعمة المقدمة

9495 مطعما لتقديم الأطعمة

مكة تتصدر خدمات تقديم الأطعمة

5 مناطق صفر خدمات للمطاعم العالمية

أكثر خدمات الأطعمة المقدمة

غير محدد

%41

كافتيريا

%37

مطاعم مختصة

%12

المقاهي

%7

الحلويات

%1

أكثر المناطق في خدمات التقديم

مكة المكرمة

%23

الرياض

%22

الشرقية

%19

جازان

%7

المدينة المنورة

%6

أكثر خدمات المطاعم

المطاعم المختصة

%87

مطاعم شرق آسيوية

%5

مطاعم آسيوية

%3

مطاعم محلية

%2.52

مطاعم حمية

%1.33

مطاعم عالمية

%1