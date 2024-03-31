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مدير الأرصاد بالمنطقة الجنوبية: التوقعات تشير لاستمرار الحالة المطرية حتى السبت

3/31/2024 11:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الجنوبية صالح الفهيد أن المنطقة شهدت أمطارا متفاوتة من متوسطة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بزخات من البرد على اجزاء متفرقة من منطقة عسير ومنطقة الباحة.
وقال إنه سجلت أعلى كمية هطول ليوم الأحد بمحافظة تنومة خلال السنوات الماضية في فصل الربيع 119 مل ومدينة أبها سجلت 68.5 مل كما سجلت محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة كمية 70 مل وفق البيانات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.
وتابع: "نعمل على متابعة الحالة المطرية على مدار الساعة وعلى التواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة والعاملة ميدانيا لتقديم كافة المعلومات والتحذيرات الأرصادية المتعلقة بالظواهر الجوية على مدار الساعة لتسهيل مهمة القطاعات بالمنطقة ليكونوا على إطلاع بالمستجدات المعنية بأحوال الطقس لتساعدهم في إتخاذ قراراتهم المناسبة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات".
وطالب الفهيد بضرورة الاهتمام بهذه المعلومات والالتزام
بها، ومتابعة معلومات الطقس يوميًا، خاصة أن المركز الوطني للأرصاد يقوم ببث المعلومات على مدار الساعة ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع المتاحة
مع ضروره متابعة الانذار المبكر للمركز الوطني للارصاد وتعليمات الدفاع المدني.
وأكد الفهيد أنه من المتوقع استمرارية الحاله المطرية وفقا للتقرير الاستباقي التوقعات من يوم الثلاثاء حتى يوم السبت.

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