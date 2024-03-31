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كيف تتصرف عند حدوث تسرّب للغاز؟

3/31/2024 11:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق التصرف السليم عند تسرب الغاز، مؤكدة ضرورة الالتزام بطرق الوقاية بالمنازل والمنشآت لحماية الأرواح والممتلكات.
حيث نبهت أنه في حال تسرب الغاز يجب الالتزام بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر شرر آخر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمام الغاز بإحكام، كذلك فتح النوافذ والأبواب ببطئ لتهوية المكان.
ودائمًا ما تؤكد المديرية العامة ضرورة اتباع متطلبات السلامة مع أهمية تركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز في المنازل لحماية قاطنيها.

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