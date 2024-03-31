العالم يواجه تحديات هائلة بسبب سفن الحاويات الضخمة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الأعوام الأخيرة هيمنة سفن الحاويات الضخمة على صناعة الشحن العالمية؛ إذ يشكل حجمها الهائل مخاطر وتحديات كبيرة بالنسبة للعالم، وفقًا لصحيفة“واشنطن بوست” الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن“مثال ذلك حادثة جنوح سفينة الحاويات (إيفرجيفن) في قناة السويس عام 2021، التي أدت إلى شل طرق التجارة الحيوية بين أوروبا وآسيا، والتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 10 مليارات دولار يوميًا”.

موضوعاتتداول 39 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط ميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وفي الآونة الأخيرة، اصطدمت سفينة الحاويات الضخمة“دالي” بعمود دعم لجسر“فرانسيس سكوت كي”، في بالتيمور الأمريكية؛ ما أدى إلى انهيار الجسر، وإغلاق ممرات الشحن، وتعطيل الأنشطة التجارية في ميناء بالتيمور، وهو أحد أكثر الموانئ ازدحامًا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تفصل بين الحادثتين في قناة السويس وميناء بالتيمور ثلاثة أعوام والآف الأميال، ومع ذلك تؤكد الحادثتان على المخاطر المنتشرة في كل مكان والمرتبطة بسفن الحاويات الضخمة التي باتت العمود الفقري للتجارة العالمية الحديثة.

وأشارت الصحيفة إلى“ازدياد حجم هذه السفن بشكل كبير في العقدين الماضيين، ما استلزم إجراء تعديلات في الموانئ والقنوات بتكلفة تصل مليارات الدولارات، للسماح للسفن العملاقة بالمرور، لا سيما وأن تكنولوجيا الشحن الجديدة، ومنطق اقتصاديات الحجم، يفرضان أن تصبح السفن أكبر وأكبر”.

ومع ذلك، فإن المخاطر التي تشكلها سفن الحاويات الضخمة تمتد إلى ما هو أبعد من الحوادث المادية؛ إذ إن الاعتماد على الشحن البحري في حوالي 90% من حجم التجارة الدولية، يعرضها لمخاطر واضطرابات متعمدة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية.

وبدأت هذه التوترات تشتد حول طرق الشحن الاستراتيجية، وآخرها استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لسفن الحاويات في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب؛ ما تسبب بإعادة توجيه السفن حول أفريقيا، وبالتالي زيادة تكاليف الشحن وارتفاع محتمل في أسعار المستهلك.

علاوة على ذلك، فإن الحجم المتزايد للسفن الحديثة يجعل التأثير المحتمل للصراعات أو الهجمات أضخم بكثير، فضربة واحدة ناجحة لسفينة عملاقة تحمل كمية هائلة من البضائع يمكنها عرقلة التجارة العالمية بشدة، وفقًا للصحيفة.

كما أبرزت الصحيفة الآثار السلبية للعولمة غير الخاضعة للرقابة على صناعة الشحن، سواء من حيث المنافسة أو ممارسات العمل، أو الانخراط في ممارسات تجارية مشكوك فيها.

وبينما تعمل سفن الحاويات الضخمة كرمز للعولمة والازدهار الاقتصادي، فإنها تجسد أيضًا المخاطر ونقاط الضعف الكامنة في عالم شديد الترابط.

وتتطلب معالجة هذه التحديات عملاً موحدًا من أصحاب المصلحة في قطاع الشحن لحماية سلامة شبكات التجارة العالمية واستدامتها ومرونتها، على حد قول الصحيفة.