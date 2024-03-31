وليام دو فيجلدر يكتب: إلى أين سيصل التيسير النقدى بأسعار الفائدة؟

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت الرسائل الأخيرة التى أطلقها البنك الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى، أن التخفيض الأول فى أسعار الفائدة الرسمية مقبل لا محالة.

يقول كلا البنكين المركزيين الشىء نفسه، إنَّ الأمر يعتمد على البيانات.. لكن رسائل البنك المركزى الأوروبى جاءت أكثر غموضاً من تلك التى يصدرها الاحتياطى الفيدرالى، والذى يقدم توقعات أسعار الفائدة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

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وفى تقييم مدى سرعة ومدى خفض البنك المركزى الأوروبى لأسعار الفائدة فى هذه الدورة، من الممكن تبنى عدة أساليب.

وعند تقديم تقرير السياسة النقدية نصف السنوى إلى الكونجرس، صرح جيروم باول، رئيس ((الفيدرالى الأمريكي)) بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تنتظر أن تصبح أكثر ثقة بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف الـ2%.

أضاف أنه حينما يتم التأكد من ذلك، وهم ليسوا بعيدين عن ذلك سيكون من المناسب البدء فى خفض مستوى التشديد النقدى.

وفى مؤتمره الصحفى فى 20 مارس، عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكد الرسالة التى مفادها أن تخفيف السياسة النقدية سيبدأ هذا العام.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت كريستين لاجارد خلال مؤتمرها الصحفى، أن البنك المركزى الأوروبى يحرز تقدماً جيداً نحو هدف التضخم ولكن ثمة حاجة إلى مزيد من البيانات ليكون واثقاً بدرجة كافية من أنه سيتم الوصول إلى هدف التضخم.

وأردفت: ((سنعرف المزيد فى أبريل، لكننا سنعرف الكثير فى يونيو)).

ويبدو أن السؤال السهل بشأن ((هل سيتم خفض سعر الفائدة؟)) قد تمت الإجابة عنه، إذن فلننتقل إلى الأسئلة الصعبة المتعلقة بعدد التخفيضات وبأى سرعة، وماذا سيكون السعر الذى ستتوقف عنده البنوك المركزية عن تخفيض سعر الفائدة؟

((إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع فى أمريكا فإن متوسط سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون 4.6% فى نهاية هذا العام، و3.9% نهاية عام 2025، و3.1% نهاية 2026، والذى لا يزال أعلى من متوسط سعر الفائدة على الأموال طويلة الأجل.

ومن الواضح أنه نظراً إلى اعتماد السياسة على البيانات، فإنَّ مسار سعر الفائدة الذى يقرره بنك الاحتياطى الفيدرالى سيكون مختلفاً إذا تطور الاقتصاد بشكل مختلف عن المتوقع.

ومع ذلك، فإن الرسم البيانى النقطى ((دوت بلوت)) يوفر صورة واضحة للسيناريو الأساسى الذى يضعه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى الاعتبار ويعمل كنقطة مرجعية جيدة للمشاركين فى الاقتصاد.

على النقيض من ذلك فى البنك المركزى الأوروبى.

فخلال حديثها فى مؤتمر مراقبى البنك المركزى الأوروبى الأخير، قالت كريستين لاجارد: ((لا يمكننا الالتزام مسبقاً بمسار سعر معين مهما كان مغرياً، ومهما كانت رغبة البعض منكم فى رؤيته. فإذا كنا صادقين مع منهجيتنا، وإذا كان لدينا انضباط فى الالتزام بهذا المبدأ، فلن نتمكن من ذلك)).

لكن غياب التوجيه بشأن أسعار الفائدة الرسمية فى منطقة اليورو يثير سؤالين، هل من المهم وجود تصور لمسار الفائدة؟ وكيف يمكن تقييم إلى أى مدى يمكن خفض أسعار الفائدة؟ وفيما يتعلق بالأولى، من الناحية النظرية، يتوقع المرء تأثيراً إيجابياً على أداء الاقتصاد الكلى من نشر توقعات أسعار الفائدة. وينبغى لهم أن يقللوا من حالة عدم اليقين بشأن مسار سعر الفائدة فى المستقبل.

ونتيجة ذلك، قد تكون الأسر والشركات أكثر حرصاً على الاستجابة لاحتمال خفض أسعار الفائدة كما هو مبين فى هذه التوقعات مقارنة بتلك التى يمكن استنتاجها من الأسواق المالية والتى هى بطبيعتها أكثر تقلباً.

ومع ذلك، ينبغى للمرء أن يضع فى اعتباره أن التغييرات الكبيرة فى توقعات أسعار الفائدة يمكن أن تزيد من عدم اليقين بالنسبة للأسواق والأسر والشركات.

فى المرحلة الحالية، فإن السؤال الأكثر أهمية بمنطقة اليورو هو مدى سرعة ومقدار خفض أسعار الفائدة فى هذه الدورة فى ظل فرضية مفادها أن المتغيرات الاقتصادية الرئيسة – التضخم، والنمو، والأجور، وما إلى ذلك – ستتطور بما يتماشى مع أحدث التوقعات الصادرة عن البنك المركزى الأوروبى.

ويرى أحدث استطلاع للبنك المركزى الأوروبى للمحللين النقديين أن سعر الفائدة على الودائع، الذى يبلغ حالياً 4%، سينخفض إلى 3% نهاية هذا العام، و2.25% نهاية عام 2025 قبل أن يصل إلى توقعاته طويلة المدى البالغة 2.00% فى 2027.

ثمة منهجية أخرى.. فيمكن للمرء أن ينظر إلى أسعار السوق، واستناداً إلى المنحنى الآجل لسعر اليورو قصير الأجل، تتوقع الأسواق انخفاضاً فى سعر الفائدة على الودائع بمقدار 85 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام و150 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

ومع ذلك، يمكن أن تتقلب أسعار السوق بشكل كبير، كرد فعل على مفاجآت البيانات وتعليقات أعضاء مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى.

وثمة نهج ثالث يتمثل النهج فى تطبيق الانخفاض المتوقع فى التضخم على سعر الفائدة الاسمية على الودائع. ومن خلال القيام بهذا، يفترض المرء بشكل ضمنى أن سعر الفائدة الحقيقى الحالى لا بد أن يظل مناسباً فى المستقبل، لكن ذلك محض هراء، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ضرورى عندما تكون هناك حاجة إلى إعادة التضخم تحت السيطرة، ولكن بعد ذلك، ينبغى خفض أسعار الفائدة الحقيقية من خلال تخفيضات أسعار الفائدة الأسمية التى تكون أكبر من انخفاض التضخم.

ولهذا السبب، ثمة نهج أكثر وضوحاً، من الناحية النظرية على الأقل، يتلخص فى النظر إلى المعدل المحايد، أى سعر الفائدة الحقيقى قصير الأجل الذى يحقق أهداف النمو واستقرار التضخم.

تُظهر الأبحاث الحديثة التى أجراها البنك المركزى الأوروبى أنه منذ النصف الثانى من عام 2023، تراوحت التقديرات بين حوالى -0.75% و0.5% مع متوسط تقدير أعلى قليلاً من الصفر.

ومن المثير للاهتمام أن هذا قريب إلى حد ما من السعر الحقيقى الضمنى الذى يمكن استنتاجه من مسح البنك المركزى الأوروبى للمحللين النقديين، إذ يتماشى التضخم الرئيسى مع هدف البنك المركزى الأوروبى بنسبة 2% اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025، لتنخفض بعد ذلك الفائدة على ودائع البنك المركزى الأوروبى إلى 2.25% فى الربع الرابع من عام 2025 وإلى 2.00% اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026.

واستناداً إلى مصداقية البنك المركزى الأوروبى والتقديرات المعقولة لسعر الفائدة المحايد، فمن المنطقى استخدام افتراض يتراوح بين 2% و2.50% لسعر الفائدة على ودائع البنك المركزى الأوروبى كنقطة نهاية لدورة التيسير.

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