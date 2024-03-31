عجز الموازنة في رومانيا يرتفع بشكل حاد مع تصاعد الإنفاق العام

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزارة المالية الرومانية أن عجز ميزانية الحكومة العامة ارتفع بنسبة 70% على أساس سنوي ليصل إلى 29 مليار ليو روماني، أي ما يعادل 5.8 مليار يورو، خلال الشهرين الأولين من عام 2024.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تلك النسبة تمثل 1.67% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام ارتفاعًا من 1.07% من الناتج المحلي الإجمالي عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وبينما تمثل النسبة ثلث العجز المستهدف للعام بأكمله، ارتفع الإنفاق الرأسمالي في رومانيا بشكل ملحوظ إلى ما يقرب من 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة بـ 0.16% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي، في حين تم تمويل المشاريع من مصادر خارجية، سواء منح أو قروض.

كما ارتفعت نسبة إيرادات الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بشكل أبطأ من 4.6 إلى 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل متواضع من 2.3 إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعدت الحكومة في بوخارست ميزانية عام 2024 بعجز قدره 86.6 مليار ليو، وهو أقل بقليل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، بانخفاض من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المفوضية الأوروبية حذرت مؤخرا من أنه ما لم يتم اتخاذ المزيد من التدابير التصحيحية فإن الفجوة ستتجه نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي توقعات يدعمها المجلس المالي أيضًا.

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