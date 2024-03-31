ركود مبيعات المنازل في الصين مستمر ولا تعافي في الأفق

MENAFN - Al-Borsa News) استمر تراجع مبيعات المنازل في الصين خلال شهر مارس، ما يشير إلى أن التعافي المرجو في أداء هذا القطاع لم يظهر في الأفق بعد.

انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنحو 46% عن العام السابق إلى 358 مليار يوان (49.6 مليار دولار)، بعد انخفاض بنسبة 60% في فبراير، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة“تشاينا ريليستيت إنفورميشن كورب” (China Real estate Information Corp).

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أثر التراجع الذي طال أمده في مبيعات العقارات في الصين على العديد من كبرى شركات البناء في البلاد وأدى إلى تآكل الميزانيات العمومية لأكبر البنوك المملوكة للدولة مع تضخم قروضها المعدومة.

وكلفت بكين البنوك بالمساعدة في تحفيز الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى دعم المطورين المثقلين بالديون.

ضعف المبيعات

أصدرت شركة“كونتري غاردن” (Country Garden)، التي كانت تتمع ذات يوم بقوة في مجال العقارات السكنية، إعلاناً مفاجئاً في وقت متأخر من يوم الخميس بأنها ستتخلف عن الموعد النهائي للإبلاغ عن النتائج السنوية.

كشفت شركة“تشاينا فانكي”(China Vanke)، التي كانت في وقت ما أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة، أن صافي الدخل انخفض بنسبة 46% العام الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون.

يعتبر شهر مارس عادةً فترة سريعة لمبيعات المنازل، حيث ارتفعت بنسبة 93% عن شهر فبراير، لكن المبيعات كانت لا تزال أضعف من المتوسط الشهري في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، وفقاً لـ”تشاينا ريليستيت إنفورميشن كورب”.

حذرت الوكالة أنه من غير المرجح أن يتعافى سوق الإسكان قريباً، الأمر الذي سيؤدي لمواصلة الضغط على مبيعات عقود المطورين.

وتتوقع الوكالة أن تظل مبيعات شهر أبريل دون تغيير أو أن تزيد قليلاً عن شهر مارس.

التصنيفات الائتمانية

دفع ضعف سوق العقارات وكالة“فيتش ريتينغز” للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني لبعض شركات البناء إلى منطقة غير مرغوب فيها، بما في ذلك“فانكي” و”لونغفور غروب هولدينغز”.

كذلك خفضت“فيتش ريتينغز” يوم الخميس توقعاتها لسوق الإسكان، وتتوقع الآن انخفاضاً بنسبة 5% إلى 10% في مبيعات المنازل الجديدة هذا العام وسط ضعف الطلب على شراء المنازل.

وتوقعت وكالة التصنيف سابقاً انخفاضاً يتراوح بين 0% و5%.

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