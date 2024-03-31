بايونير فارما ترفع استثمارات مصنع المضادات الحيوية لـ200 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة بايونير فارما للصناعات الدوائية، ضخ 50 مليون جنيه استثمارات جديدة فى مصنع المضادات الحيوية لتصل القيمة الاستثمارية للمشروع إلى 200 مليون جنيه.

وقال محيى حافظ، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن تحريك سعر صرف الدولار فى البنوك وصعوده لمستوى 47 جنيها دفع الشركة إلى تعديل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع لارتفاع تكلفة شراء خطوط الإنتاج والمعدات والآلات.

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أضاف حافظ لـ”البورصة” أن الشركة ستفتتح المصنع على عدد من المراحل ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال العام الجارى، وباقى المراحل بنهاية 2025.

أشار“حافظ” إلى أن الشركة تسعى فى الفترة المقبلة إلى تعويض السوق المحلي ببعض الأدوية الناقصة، بعد تشغيل المصنع الجديد.

ويقع مصنع بايونير فارما بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 20 ألف متر مربع ومن المقرر أن تتضاعف المساحة مستقبلًا مع زيادة خطوط الإنتاج.

وبدأت شركة“بايونير فارما” أعمال انشاءات مصنع المضادات الحيوية مطلع عام 2016، وبلغت القيمة الاستثمارية حينها 75 مليون جنيه، وبعد تطبيق قرار التعويم نهاية 2016 دفع الشركة إلى مضاعفة التكلفة إلى 150مليون جنيه.

لفت إلى أن الشركة تتطلع إلى ضخ 80% من إنتاج المصنع الجديد فى السوق المحلى، وتصدير النسبة المتبقية لدول أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الدواء المصرية حصلت“البورصة” على نسخة منه، بلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعاً بنحو 799 خط إنتاج، مقارنة بـ 130 مصنعًا بإجمالى 500 خط إنتاج عام 2014 بمعدل نمو 37% و60% على التوالى.

وقدرت هيئة الدواء المصرية صادرات“الأدوية” بنحو مليار دولار خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجارى.