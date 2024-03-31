بايونير فارما ترفع استثمارات مصنع المضادات الحيوية لـ200 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة بايونير فارما للصناعات الدوائية، ضخ 50 مليون جنيه استثمارات جديدة فى مصنع المضادات الحيوية لتصل القيمة الاستثمارية للمشروع إلى 200 مليون جنيه.
وقال محيى حافظ، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن تحريك سعر صرف الدولار فى البنوك وصعوده لمستوى 47 جنيها دفع الشركة إلى تعديل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع لارتفاع تكلفة شراء خطوط الإنتاج والمعدات والآلات.
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أضاف حافظ لـ”البورصة” أن الشركة ستفتتح المصنع على عدد من المراحل ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال العام الجارى، وباقى المراحل بنهاية 2025.
أشار“حافظ” إلى أن الشركة تسعى فى الفترة المقبلة إلى تعويض السوق المحلي ببعض الأدوية الناقصة، بعد تشغيل المصنع الجديد.
ويقع مصنع بايونير فارما بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 20 ألف متر مربع ومن المقرر أن تتضاعف المساحة مستقبلًا مع زيادة خطوط الإنتاج.
وبدأت شركة“بايونير فارما” أعمال انشاءات مصنع المضادات الحيوية مطلع عام 2016، وبلغت القيمة الاستثمارية حينها 75 مليون جنيه، وبعد تطبيق قرار التعويم نهاية 2016 دفع الشركة إلى مضاعفة التكلفة إلى 150مليون جنيه.
لفت إلى أن الشركة تتطلع إلى ضخ 80% من إنتاج المصنع الجديد فى السوق المحلى، وتصدير النسبة المتبقية لدول أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الدواء المصرية حصلت“البورصة” على نسخة منه، بلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعاً بنحو 799 خط إنتاج، مقارنة بـ 130 مصنعًا بإجمالى 500 خط إنتاج عام 2014 بمعدل نمو 37% و60% على التوالى.
وقدرت هيئة الدواء المصرية صادرات“الأدوية” بنحو مليار دولار خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجارى.
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