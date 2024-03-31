((إكستريم أوتو)) تدشن صالة عرض جديدة بـ40 مليون جنيه خلال أبريل

رصدت شركة ((Xtreme Auto – اكستريم أوتو للسيارات)) المتخصصة فى بيع واستيراد العديد من العلامات التجارية، 40 مليون جنيه لافتتاح صالة عرض جديدة لها خلال شهر أبريل.

قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة اكستريم أوتو للسيارات، لـ ((البورصة)) إن الشركة تستعد خلال الفترة الحالية للانتهاء من تجهيز صالة عرض جديدة لها، تمهيدًا لافتتاحها عقب انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك، فى منطقة المعادى، مشيرا إلى أن المشروع يعد ثالث فرع للشركة.

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أشار ((مصطفى)) إلى أن الفرع الجديد تم توفير بداخلة مركز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات لتوفير كافة الخدمات للعملاء بجانب توفير قطع الغيار الأصلية المعتمدة من قبل الوكلاء المحليين بالسوق المصرية.

وتأسست الشركة في منتصف عام 2021، ولديها حاليًا فرعين الأول بمدينة نصر والثانى بالتجمع الخامس.

لفت مصطفى إلى أن الشركة تخطط منذ تأسيسها للوصول بعدد الفروع والمعارض إلى 6 فى غضون عامين أو 3 سنوات على أقصى تقدير.

أضاف أن الشركة استراتيجية للتوسع تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين ، ومن المقرر الوصول بعدد الفرع إلى 6 خلال العام المقبل.

أوضح أن حجم مبيعات الشركة يتراوح ما بين 2100 و2300 سيارة سنويًا، مضيفًا أن الشركة تستهدف نمو بالمبيعات يصل نسبته إلى 30% بنهاية العام الجارى لتسجل نحو 3 آلاف سيارة.

وفى السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة إن قطاع السيارات عانى من عدة مشاكل متتالية خلال سنوات الماضية منها ((بداية من انتشار فيروس كورونا، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، والرقائق الإلكترونية، والحرب الروسية الأوكرانية، ووقف حركة الاستيراد والتمويل))، وكل هذه التحديات أثرت سلبًا على القطاع.

أشار ((مصطفى)) إلى أن سوق السيارات المصرى يشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء، وذلك أملا فى تقديم المزيد من التخفيضات على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن الشركات المتعاملة بقطاع السيارات تنتظر استقرار أسعار صرف الدولار بالسوق ليتم بعدها دراسة تغير اسعار السيارات وفقًا للمتغيرات التى طرأت على القطاع وتؤثر على التسعير ومنها (سعر الصرف – الدولار الجمركى – أسعار التكاليف – الشحن).

لفت إلى أنه لاحظ ارتفاع الإقبال على دفع قيمة السيارة بالتقسيط بدلا من الدفع الكاش؛ بسبب زيادة أسعار السيارات منذ بداية الربع الثانى بشكل لا يتناسب مع قيمة السلعة.

أضاف أن تسليم السيارات للحاجزين تتم بشكل منتظم خلال الفترة الحالية حيث يتم التسليم الفورى للعملاء ولم يتم حجز السيارة للعميل ما دامت غير متوفرة داخل المعرض؛ على عكس الفترة التى شهدت توقفا تاما لتسليم السيارات وزيادة فترة الحجز التى بدأت من 3 أشهر ووصلت إلى 9 أشهر سابقًا بسبب أزمة الاستيراد.

وتابع: أن الظروف والتحديات السابق ذكرها دفعت أغلب الشركات لاتجاه نحو تسريح العمالة أو تخفيض المرتبات؛ بينما قررت شركة ((اكستريم اوتو)) الاحتفاظ بالعمالة مع (زيادة الرواتب أو العمولات الخاصة بالبيع) لتتواكب مع تغيرات الأسعار، وذلك من واقع مسؤولياتها تجاه العاملين بالشركة.