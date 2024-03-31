((إكستريم أوتو)) تدشن صالة عرض جديدة بـ40 مليون جنيه خلال أبريل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصطفى: 3 آلاف سيارة مبيعات مستهدفة للشركة بنهاية 2024
رصدت شركة ((Xtreme Auto – اكستريم أوتو للسيارات)) المتخصصة فى بيع واستيراد العديد من العلامات التجارية، 40 مليون جنيه لافتتاح صالة عرض جديدة لها خلال شهر أبريل.
قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة اكستريم أوتو للسيارات، لـ ((البورصة)) إن الشركة تستعد خلال الفترة الحالية للانتهاء من تجهيز صالة عرض جديدة لها، تمهيدًا لافتتاحها عقب انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك، فى منطقة المعادى، مشيرا إلى أن المشروع يعد ثالث فرع للشركة.
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أشار ((مصطفى)) إلى أن الفرع الجديد تم توفير بداخلة مركز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات لتوفير كافة الخدمات للعملاء بجانب توفير قطع الغيار الأصلية المعتمدة من قبل الوكلاء المحليين بالسوق المصرية.
وتأسست الشركة في منتصف عام 2021، ولديها حاليًا فرعين الأول بمدينة نصر والثانى بالتجمع الخامس.
لفت مصطفى إلى أن الشركة تخطط منذ تأسيسها للوصول بعدد الفروع والمعارض إلى 6 فى غضون عامين أو 3 سنوات على أقصى تقدير.
أضاف أن الشركة استراتيجية للتوسع تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين ، ومن المقرر الوصول بعدد الفرع إلى 6 خلال العام المقبل.
أوضح أن حجم مبيعات الشركة يتراوح ما بين 2100 و2300 سيارة سنويًا، مضيفًا أن الشركة تستهدف نمو بالمبيعات يصل نسبته إلى 30% بنهاية العام الجارى لتسجل نحو 3 آلاف سيارة.
وفى السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة إن قطاع السيارات عانى من عدة مشاكل متتالية خلال سنوات الماضية منها ((بداية من انتشار فيروس كورونا، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، والرقائق الإلكترونية، والحرب الروسية الأوكرانية، ووقف حركة الاستيراد والتمويل))، وكل هذه التحديات أثرت سلبًا على القطاع.
أشار ((مصطفى)) إلى أن سوق السيارات المصرى يشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء، وذلك أملا فى تقديم المزيد من التخفيضات على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الشركات المتعاملة بقطاع السيارات تنتظر استقرار أسعار صرف الدولار بالسوق ليتم بعدها دراسة تغير اسعار السيارات وفقًا للمتغيرات التى طرأت على القطاع وتؤثر على التسعير ومنها (سعر الصرف – الدولار الجمركى – أسعار التكاليف – الشحن).
لفت إلى أنه لاحظ ارتفاع الإقبال على دفع قيمة السيارة بالتقسيط بدلا من الدفع الكاش؛ بسبب زيادة أسعار السيارات منذ بداية الربع الثانى بشكل لا يتناسب مع قيمة السلعة.
أضاف أن تسليم السيارات للحاجزين تتم بشكل منتظم خلال الفترة الحالية حيث يتم التسليم الفورى للعملاء ولم يتم حجز السيارة للعميل ما دامت غير متوفرة داخل المعرض؛ على عكس الفترة التى شهدت توقفا تاما لتسليم السيارات وزيادة فترة الحجز التى بدأت من 3 أشهر ووصلت إلى 9 أشهر سابقًا بسبب أزمة الاستيراد.
وتابع: أن الظروف والتحديات السابق ذكرها دفعت أغلب الشركات لاتجاه نحو تسريح العمالة أو تخفيض المرتبات؛ بينما قررت شركة ((اكستريم اوتو)) الاحتفاظ بالعمالة مع (زيادة الرواتب أو العمولات الخاصة بالبيع) لتتواكب مع تغيرات الأسعار، وذلك من واقع مسؤولياتها تجاه العاملين بالشركة.
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