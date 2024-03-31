الجمارك تبدأ تحويل البضائع التى رفض أصحابها استلامها إلى المهمل

تبدأ مصلحة الجمارك اليوم الإثنين، تطبيق قرار يلزم الإدارات الجمركية المعنية بالسير فى إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وألغت المصلحة وفقا لمنشور 18 لسنة 2024 الذى اطلعت عليه“البورصة”، العمل بمنشور التعليمات رقم 43 لسنة 2023 الصادر فى شأن عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة تُعدها الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

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وخلال الأسبوع الماضى، أعلن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجود بضائع فى الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمستنداتها ورفض أصحابها استلامها على الرغم من تدبير الدولار فى البنوك.

وقال مصدر مطلع لـ”البورصة” إن هدف منشور 18 لعام 2024 إخلاء الموانئ من البضائع المتراكمة لديها، موضحًا أنه فى الفترة التى لم يتم توافر العملة الأجنبية فيها صدر قرار من وزير المالية ورئيس المصلحة بألا تتحول البضائع المتراكمة والتى مر عليها الفترة القانونية إلى المهمل والراكد.

من جانبه، قال المهندس محمد العرجاوى نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية إن قرار الجمارك معنى بإنهاء حالات الامتناع عن استلام البضائع ويمثل ضغطًا على المستوردين بالتوجه واستلام نموذج 4 لخروج البضائع الخاصة بهم من الموانئ.

وأوضح أن هناك مستوردين لم يستلموا بضائعهم بسبب انتهاء فترة صلاحية تلك البضائع خاصة أن هناك سلعا سريعة التلف ولم تتحمل تركها شهور فى الموانئ كما أن مستوردين تركوا بضائعهم لأن الغرامات والأرضيات على تلك البضائع أصبحت تعادل ثمنها فتركها لأنه لن يتمكن من بيعها بالسعر العادل فى السوق المحلى .

وذكر مصدر آخر أن مصلحة الجمارك لا تتخذ أى إجراء خاص بالبضاعة إلا بعد إخطار صاحب الشأن مرتين، حيث تكون المدة بينهما 15 يوماً.

وأضاف أن المصلحة تتخذ الإجراءات اللازمة لعملية البيع من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مزايدة علنية، وتوجه حصيلة البيع لسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها نيابةً عن صاحب الشأن، وفى حال وجود فائض متبق من عملية البيع يجوز لصاحب الشأن مطالبة المصلحة به خلال خمس سنوات.

وقال المهندس إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد إن قرار الجمارك يهدف سحب البضائع من الموانئ ليتمكنوا من استقبال شحنات جديدة دون تكدس.

أوضح أن هناك مستوردين تعاقدوا على بضائع بسعر تدبير يتخطى 60 جنيها للدولار الواحد مما مثل لهم أعباء فى حال خروج تلك البضائع فى الوقت الحالى وينتظرون هبوط الدولار لمستويات أقل ثم يقومون بالتدبير لكى يتمكنوا من البيع وفقا للسياسة التسعيرية فى السوق المحلى دون تفاوت فى التسعير.