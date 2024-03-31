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((درايف للتمويل)) تدرس إصدار برنامج صكوك بقيمة مليارى جنيه

3/31/2024 11:22:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر: الشركة تستعد لإتمام عملية توريق بـ700 مليون جنيه الشهر الجاري

تدرس شركة درايف للتمويل إحدى الشركات التابعة لشركة جى بى كابيتال المملوكة لـ”جى بى كورب” تدرس إصدار برنامج صكوك تمويلية بقيمة مليارى جنيه قبل نهاية العام الجارى.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن الإصدار سيتم من خلال شقيقتها جى بى كابيتال للتصكيك التى حصلت على رخصة مزاولة النشاط مؤخرًا.

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وفى نهاية فبراير الماضي، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية، رخصة مزاولة نشاط التصكيك، برأسمال يبلغ 10 ملايين جنيه.

ويعمل فى السوق المصري حالياً عدد من شركات التصكيك التى تتولى عملية إصدار الصكوك نيابة عن الشركات وهى:“ثروة للتصكيك” و”إى أفجي” القابضة، و”الأهلى للتصكيك”، و”أبوظبى الإسلامى للتصكيك”، و”جى بى كابيتال”، بالإضافة إلى“البركة للتصكيك”.

وتابعت المصادر، أن الشركة تستعد لإطلاق سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه الشهر الجارى كشريحة أولى ضمن برنامجها متعدد الإصدارات البالغ قيمته نحو 5 مليارات جنيه.

توقع سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفى، أن يشهد العام الجارى رواجًا فى إصدارات الصكوك خاصة بعد اعتماد الصكوك غير المصنفة ائتمانيًا.

وأضاف عبدالفضيل، أن هناك ما بين 4 و5 شركات مهتمة بإصدار صكوك بقيمة إجمالية من الممكن ان تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال 2024.

وسجلت إصدارات الصكوك منذ إتاحتها فى عام 2020 وحتى نهاية ديسمبر العام الماضى قرابة الـ12.8 مليار جنيه حجم إصدارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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