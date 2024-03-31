((درايف للتمويل)) تدرس إصدار برنامج صكوك بقيمة مليارى جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الشركة تستعد لإتمام عملية توريق بـ700 مليون جنيه الشهر الجاري
تدرس شركة درايف للتمويل إحدى الشركات التابعة لشركة جى بى كابيتال المملوكة لـ”جى بى كورب” تدرس إصدار برنامج صكوك تمويلية بقيمة مليارى جنيه قبل نهاية العام الجارى.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن الإصدار سيتم من خلال شقيقتها جى بى كابيتال للتصكيك التى حصلت على رخصة مزاولة النشاط مؤخرًا.
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وفى نهاية فبراير الماضي، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية، رخصة مزاولة نشاط التصكيك، برأسمال يبلغ 10 ملايين جنيه.
ويعمل فى السوق المصري حالياً عدد من شركات التصكيك التى تتولى عملية إصدار الصكوك نيابة عن الشركات وهى:“ثروة للتصكيك” و”إى أفجي” القابضة، و”الأهلى للتصكيك”، و”أبوظبى الإسلامى للتصكيك”، و”جى بى كابيتال”، بالإضافة إلى“البركة للتصكيك”.
وتابعت المصادر، أن الشركة تستعد لإطلاق سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه الشهر الجارى كشريحة أولى ضمن برنامجها متعدد الإصدارات البالغ قيمته نحو 5 مليارات جنيه.
توقع سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفى، أن يشهد العام الجارى رواجًا فى إصدارات الصكوك خاصة بعد اعتماد الصكوك غير المصنفة ائتمانيًا.
وأضاف عبدالفضيل، أن هناك ما بين 4 و5 شركات مهتمة بإصدار صكوك بقيمة إجمالية من الممكن ان تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال 2024.
وسجلت إصدارات الصكوك منذ إتاحتها فى عام 2020 وحتى نهاية ديسمبر العام الماضى قرابة الـ12.8 مليار جنيه حجم إصدارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
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