البضائع تعود لطبيعتها فى الموانئ وتقتصر على 1.8 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) عادت حركة تداول البضائع فى الموانئ لطبيعتها بعد فترات من التراكم بداخلها لتقتصر على 1.8 مليار دولار مقارنة مع 6.2 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف فى الأسبوع الأول لمارس، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ”البورصة”.

وقالت المصادر إن البضائع تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار مواد بترولية مقارنة مع 2.8 مليار دولار قبل ذلك، و300 مليون دولار سلع ومستلزمات إنتاج مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

موضوعات24.3 مليار سيجارة ووحدة تبغ مبيعات“فيليب موريس” بمصر فى 2023 ((درايف للتمويل)) تدرس إصدار برنامج صكوك بقيمة مليارى جنيه “بايونير فارما” ترفع استثمارات مصنع المضادات الحيوية لـ200 مليون جنيه

أضافت أن المصادر أن السلع الاستراتيجية لا تجاوز 50 مليون دولار مقابل 1.14 مليار دولار.

وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التخلص من تراكم البضائع فى الموانئ وأن هناك 1.7 مليار دولار بضائع تم توفير مكون دولارى لها، ورفض أصحابها استلامها.

وكشفت المصادر أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن.

وأوضحت الحكومة فى وقت سابق أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، تم تسريع الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ بحسب التوجيهات الرئاسية.

وأضافت المصادر أنه من خلال التعاون مع الجهاز المصرفى قد أنهيا إجراءات الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ.

كما اتفقت الحكومة مع المُصنعين والتجار الأسبوع الماضى على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20% ليصل التخفيض إلى 30% بعد عيد الفطر.