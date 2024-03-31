فاروس إنرجى تحصل على 10 ملايين دولار من مستحقاتها الأسبوع الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت شركة“فاروس” إنرجى” البريطانية، على 10 ملايين دولار من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول الأربعاء الماضى، بخلاف 5.7 مليون دولار خلال 2023، بحسب إفصاح الشركة لبورصة لندن.
وقالت الشركة إن المبلغ الذى حصلت عليه يعادل 26.7% من مستحقاتها بنهاية 2023، والبالغة 37.4 مليون دولار.
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وأشارت إلى أن مصر تعتزم سداد ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى شركات البترول أو ما يعادل 20% بحسب بيان رئيس الوزراء.
أضافت أنه يمكن الآن استخدام حصيلة المستحقات النقدية لتمويل الاستثمار فى الأصول لزيادة قيمتها، وأنه مع بدء تدفق المدفوعات مقابل مبيعات النفط، تزداد الرغبة فى رفع الاستثمارات خاصة أن الفرص فى مصر تكاليفها منخفضة ومخاطرها أيضًا منخفضة.
وأشارت إلى أن معظم مبيعاتها من النفط مقومة بالدولار لتفادى مخاطر انخفاض قيمة الجنيه، وأنها رفضت مقترح بالحصول على المستحقات بالجنيه.
وكشفت أنها استثمرت فى مصر العام الماضى نحو 14.2 مليون دولار ما بين 7.5 مليون دولار فى امتياز الفيوم لحفر 3 آبار، و6.7 مليون دولار فى امتياز شمال بنى سويف.
وكشفت أنها جددت التسهيل الائتمانى من البنك الأهلى والبالغ قيمته 18 مليون دولار حتى مايو 2025، وأن قيمة المسحوب منه نحو 9.2 مليون دولار.
وتراجعت إيرادات الشركة من مصر خلال العام الماضى إلى 18.9 مليون دولار مقارنة مع 36.8 مليون دولار فى 2022.
وكشفت أن إنتاجها فى مصر خلال العام الماضى بلغ نحو 1381 برميل مكافئ يوميًا وهو ضمن نطاق المستهدفات بإنتاج ما بين 1350 و1450 برميل نفط مكافئ يوميًا، فى حين أنها رفعت احتياطيتها فى البلاد بنحو مليون برميل العام الماضى.
وقالت إنها تستهدف إنتاج ما بين 1300 و1500 برميل نفط مكافئ يوميًا العام المقبل.
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