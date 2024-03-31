فاروس إنرجى تحصل على 10 ملايين دولار من مستحقاتها الأسبوع الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة“فاروس” إنرجى” البريطانية، على 10 ملايين دولار من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول الأربعاء الماضى، بخلاف 5.7 مليون دولار خلال 2023، بحسب إفصاح الشركة لبورصة لندن.

وقالت الشركة إن المبلغ الذى حصلت عليه يعادل 26.7% من مستحقاتها بنهاية 2023، والبالغة 37.4 مليون دولار.

موضوعاتوزارة البترول: 8.8 مليار جنيه إيرادات“مصر للصيانة” في 2023 الأردن يقرر رفع أسعار البنزين بنوعيه وتخفيض سعر الديزل الولايات المتحدة تشتري 2.8 مليون برميل نفط لملء احتياطيها الاستراتيجي

وأشارت إلى أن مصر تعتزم سداد ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى شركات البترول أو ما يعادل 20% بحسب بيان رئيس الوزراء.

أضافت أنه يمكن الآن استخدام حصيلة المستحقات النقدية لتمويل الاستثمار فى الأصول لزيادة قيمتها، وأنه مع بدء تدفق المدفوعات مقابل مبيعات النفط، تزداد الرغبة فى رفع الاستثمارات خاصة أن الفرص فى مصر تكاليفها منخفضة ومخاطرها أيضًا منخفضة.

وأشارت إلى أن معظم مبيعاتها من النفط مقومة بالدولار لتفادى مخاطر انخفاض قيمة الجنيه، وأنها رفضت مقترح بالحصول على المستحقات بالجنيه.

وكشفت أنها استثمرت فى مصر العام الماضى نحو 14.2 مليون دولار ما بين 7.5 مليون دولار فى امتياز الفيوم لحفر 3 آبار، و6.7 مليون دولار فى امتياز شمال بنى سويف.

وكشفت أنها جددت التسهيل الائتمانى من البنك الأهلى والبالغ قيمته 18 مليون دولار حتى مايو 2025، وأن قيمة المسحوب منه نحو 9.2 مليون دولار.

وتراجعت إيرادات الشركة من مصر خلال العام الماضى إلى 18.9 مليون دولار مقارنة مع 36.8 مليون دولار فى 2022.

وكشفت أن إنتاجها فى مصر خلال العام الماضى بلغ نحو 1381 برميل مكافئ يوميًا وهو ضمن نطاق المستهدفات بإنتاج ما بين 1350 و1450 برميل نفط مكافئ يوميًا، فى حين أنها رفعت احتياطيتها فى البلاد بنحو مليون برميل العام الماضى.

وقالت إنها تستهدف إنتاج ما بين 1300 و1500 برميل نفط مكافئ يوميًا العام المقبل.