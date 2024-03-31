التجارة الكويتية تتوسع في خطوات التحول الرقمي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اتخاذ خطوات فعلية ملموسة لنقل بعض خدماتها إلى (جوجل كلاود) وذلك من خلال نقل بوابتي شهادة المنشأ الإلكترونية وإدارة العقار بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات وتعزيز الأمان والكفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وأكدت (التجارة الكويتية) في بيان لها اليوم /الأحد/ أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطتها لتعزيز عملية التحول الرقمي والذي يتيح لها تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات متطورة توفرها الحوسبة السحابية.

موضوعاترئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة ركود مبيعات المنازل في الصين مستمر ولا تعافي في الأفق عجز الموازنة في رومانيا يرتفع بشكل حاد مع تصاعد الإنفاق العام

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطوات ستلحقها مماثلة لنقل العديد من الخدمات والبوابات إلى (جوجل كلاود) التي تقدم من خلالها خدماتها للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وبينت أنها تعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية لبيانات المواطنين والشركات من خلال استخدام خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها (جوجل كلاود) مؤكدة أن الحوسبة السحابية توفر طبقات إضافية من الحماية والتشفير للبيانات.

وأكدت (التجارة الكويتية) أهمية نقل مجموعة خدماتها إلى بوابة (جوجل كلاود) في تسريع عمليات التطوير والابتكار مفيدة بأنها توفر بيئة تطوير مرنة وموارد حاسوبية قابلة للتوسع بسهولة.

وأضافت أنها تسمح أيضا لفرق التطوير في الوزارة بتطوير واختبار البرمجيات والتطبيقات بشكل أسرع وبتكلفة أقل ما يعزز التحول الرقمي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية وزارة التجارة والصناعة بكفاءة أكبر.

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