التجارة الكويتية تتوسع في خطوات التحول الرقمي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اتخاذ خطوات فعلية ملموسة لنقل بعض خدماتها إلى (جوجل كلاود) وذلك من خلال نقل بوابتي شهادة المنشأ الإلكترونية وإدارة العقار بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات وتعزيز الأمان والكفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأكدت (التجارة الكويتية) في بيان لها اليوم /الأحد/ أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطتها لتعزيز عملية التحول الرقمي والذي يتيح لها تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات متطورة توفرها الحوسبة السحابية.
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وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطوات ستلحقها مماثلة لنقل العديد من الخدمات والبوابات إلى (جوجل كلاود) التي تقدم من خلالها خدماتها للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وبينت أنها تعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية لبيانات المواطنين والشركات من خلال استخدام خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها (جوجل كلاود) مؤكدة أن الحوسبة السحابية توفر طبقات إضافية من الحماية والتشفير للبيانات.
وأكدت (التجارة الكويتية) أهمية نقل مجموعة خدماتها إلى بوابة (جوجل كلاود) في تسريع عمليات التطوير والابتكار مفيدة بأنها توفر بيئة تطوير مرنة وموارد حاسوبية قابلة للتوسع بسهولة.
وأضافت أنها تسمح أيضا لفرق التطوير في الوزارة بتطوير واختبار البرمجيات والتطبيقات بشكل أسرع وبتكلفة أقل ما يعزز التحول الرقمي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية وزارة التجارة والصناعة بكفاءة أكبر.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108042094
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