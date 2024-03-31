Monday, 01 April 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجارة الكويتية تتوسع في خطوات التحول الرقمي

3/31/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اتخاذ خطوات فعلية ملموسة لنقل بعض خدماتها إلى (جوجل كلاود) وذلك من خلال نقل بوابتي شهادة المنشأ الإلكترونية وإدارة العقار بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات وتعزيز الأمان والكفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وأكدت (التجارة الكويتية) في بيان لها اليوم /الأحد/ أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطتها لتعزيز عملية التحول الرقمي والذي يتيح لها تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات متطورة توفرها الحوسبة السحابية.

موضوعات متعلقة رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة ركود مبيعات المنازل في الصين مستمر ولا تعافي في الأفق عجز الموازنة في رومانيا يرتفع بشكل حاد مع تصاعد الإنفاق العام

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطوات ستلحقها مماثلة لنقل العديد من الخدمات والبوابات إلى (جوجل كلاود) التي تقدم من خلالها خدماتها للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وبينت أنها تعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية لبيانات المواطنين والشركات من خلال استخدام خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها (جوجل كلاود) مؤكدة أن الحوسبة السحابية توفر طبقات إضافية من الحماية والتشفير للبيانات.

وأكدت (التجارة الكويتية) أهمية نقل مجموعة خدماتها إلى بوابة (جوجل كلاود) في تسريع عمليات التطوير والابتكار مفيدة بأنها توفر بيئة تطوير مرنة وموارد حاسوبية قابلة للتوسع بسهولة.

وأضافت أنها تسمح أيضا لفرق التطوير في الوزارة بتطوير واختبار البرمجيات والتطبيقات بشكل أسرع وبتكلفة أقل ما يعزز التحول الرقمي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية وزارة التجارة والصناعة بكفاءة أكبر.

المصدر:

MENAFN31032024000202011048ID1108042094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث