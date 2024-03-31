وصول باخرة سياحية روسية إلى ميناء الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل ميناء الإسكندرية اليوم، الباخرة السياحية“Astoria Grand” استوريا جراند الروسية الجنسية والتي تقل على متنها سائحون من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة.
وقام مسؤلو العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال، بالإضافة للعروض الفنية الفلكورية والتنورة التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية والقاهرة ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.
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ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بتوفير كافة سبل الدعم للوفود السياحية خلال زيارة المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.
وشدد مسئولو ميناء الاسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.
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