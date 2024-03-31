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وصول باخرة سياحية روسية إلى ميناء الإسكندرية

3/31/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء الإسكندرية اليوم، الباخرة السياحية“Astoria Grand” استوريا جراند الروسية الجنسية والتي تقل على متنها سائحون من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة.

وقام مسؤلو العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال، بالإضافة للعروض الفنية الفلكورية والتنورة التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية والقاهرة ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.

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ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بتوفير كافة سبل الدعم للوفود السياحية خلال زيارة المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وشدد مسئولو ميناء الاسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.

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