الشرقية: استثمارات تتجاوز 895 مليون جنيه بخطة العام المالي الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024م، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة والتي تتجاوز 895 مليون جنيه؛ للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لتعود بالنفع على المواطنين.

وأكد غراب – في بيان اليوم الأحد – على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة.

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من جانبها، قالت مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام حورية عبدالله، إن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024م بلغت 722 مليونا و415 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و22 مليونا و740 ألف جنيه قيمة تعويضات، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 895 مليونا و227 ألف جنيه، موضحة أن نسبة التنفيذ الكلية بلغت حتى الآن 68 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 61% والكهرباء 95 %، وتحسين البيئة 70 %، وتدعيم الوحدات المحلية 64 %، والأمن والإطفاء والمرور 98%.

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