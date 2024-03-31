الشرقية: استثمارات تتجاوز 895 مليون جنيه بخطة العام المالي الحالي

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- Al-Borsa News) وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024م، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة والتي تتجاوز 895 مليون جنيه؛ للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لتعود بالنفع على المواطنين.
وأكد غراب – في بيان اليوم الأحد – على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة.
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من جانبها، قالت مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام حورية عبدالله، إن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024م بلغت 722 مليونا و415 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و22 مليونا و740 ألف جنيه قيمة تعويضات، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 895 مليونا و227 ألف جنيه، موضحة أن نسبة التنفيذ الكلية بلغت حتى الآن 68 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 61% والكهرباء 95 %، وتحسين البيئة 70 %، وتدعيم الوحدات المحلية 64 %، والأمن والإطفاء والمرور 98%.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108042092
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